Những ngôi sao “không tuổi” của làng giải trí thế giới

Năm 2016, Jennifer Lopez 47 tuổi, nhưng cô trông chẳng khác gì cách đây 15 năm. Liệu có thể tin được rằng Halle Berry đã 50 tuổi? Jared Leto sinh năm 1971, nhưng dường như anh "mãi mãi" tuổi 25. Sandra Bullock đã 52 tuổi. Pharrell Williams đã "ngoại tứ tuần", nhưng anh nổi tiếng với vẻ ngoài không tuổi của mình. Ai nghĩ rằng 2 bức hình của minh tinh Eva Mendes được chụp cách nhau 13 năm? William Shatner thậm chí trông còn trẻ hơn nhiều so với thời điểm cách đây 13 năm. Hiện tại, ông đã 85 tuổi. Gwen Stefani hiện 47 tuổi. Jennifer Aniston ở tuổi 47. Thật khó tin khi biết Elijah Wood đã bước sang tuổi 35. Ngôi sao "Lord Of The Rings" Liv Tyler đã 39 tuổi. Reese Witherspoon ở tuổi 40. Gwyneth Paltrow 44 tuổi. 48 tuổi, nhưng Owen Wilson vẫn không hề mất đi vẻ lãng tử thuở 34. Kate Winslet vẫn đẹp rạng rỡ ở tuổi 41.

