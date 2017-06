Những người đàn ông từng đi qua cuộc đời Miranda Kerr

1. Christopher : Chris là người đầu tiên cũng là bạn trai từ thời niên thiếu của Miranda Kerr khi cả hai mới 15 tuổi. Bức ảnh này được chụp năm 1998 tại nhà của Chris vài tháng trước khi anh qua đời vì tai nạn xe hơi. Vẫn nhớ về người yêu cũ, Miranda đã lấy tên Christopher làm tên đệm cho con trai mình là Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom. (ảnh: Daily Mail) 2. Adrian Camilleri: Năm 2003, Miranda hẹn hò với nhà môi giới tài chính Adrian Camilleri. Tuy nhiên họ đã chia tay không lâu sau đó. Được biết, sau khi chia tay Miranda, nhà môi giới này đã bị cảnh sát "sờ gáy" với khoản vay lên tới 123.000 USD để phục vụ cho việc chinh phục người đẹp. Đến năm 2009, tỉ phú này đã bị kết án 9 tháng tù giam và 12 tháng tù treo vì tội gian lận tài chính. 3. Jay Lyon: Jay Lyon là ca sĩ chính trong nhóm nhạc Tamarama. Trong 4 năm yêu đương, Miranda cùng người bạn đồng nghiệp của Jay đã biến anh trở thành một rocker hoàn hảo, thậm chí Miranda còn giúp người yêu mình bằng cách xuất hiện trong MV “Everything To Me” của nhóm nhạc này. Jay Lyon chia sẻ, sau khi chia tay hai người vẫn giữ liên lạc và coi nhau như những người bạn. 4. Orlando Bloom: Từ cuối năm 2007, nam diễn viên “Lord of the Rings” bắt đầu hẹn hò với Miranda. Orlando Bloom đã chủ động tấn công người đẹp khi cô vừa chia tay Jay Lyon, họ âm thầm yêu nhau được gần một năm rồi chính thức công khai vào tháng 4 năm 2008. Đến cuối năm 2010 cặp đôi chính thức về chung một nhà. Từng được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất nhì Hollywood. Tuy nhiên, sau ba năm chung sống với sự ra đời của cậu bé Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom, cặp đôi bất ngờ chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. 5. James Packer: Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, có tin đồn Miranda đến với tỉ phú người Úc James Packer. Người đẹp từng bị bắt gặp xuất hiện trên du thuyền sang trọng cùng vị đại gia tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên người trong cuộc liên tục phủ nhận và cho rằng họ chỉ là bạn. 6. Justin Bieber: Tin đồn quan hệ giữa Justin Bieber và Miranda trở nên cao trào sau khi Orlando Bloom đấm nam ca sĩ tại một nhà hàng ở Ibiza, Tây Ban Nha vào năm 2014. Được biết mâu thuẫn nảy sinh khi Justin đá đểu Orlando về khả năng giường chiếu tuyệt vời của Miranda. 7. Jho Low: Khoảng một năm sau khi Miranda ly hôn tài tử Orlando Bloom, cô đã cặp kè với tỉ phú Jho Low. Cuộc tình của của người đẹp và tỷ phú chỉ vừa được vén màn bí mật khi Jho Low bị điều tra vì tội rửa tiền. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, Jho Low bị cáo buộc đã biển thủ 4,5 tỷ USD từ Quỹ phát triển Malaysia Development Berhad. Tỷ phú sinh năm 1982 được cho là đã dùng một phần trong số tiền chiếm đoạt này để mua quà tặng các người tình, trong đó số quà tặng cho Miranda lên tới 10 triệu USD. 8. Evan Spiegel: Evan Spiegel là một trong những tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi gặp nhau tai một bữa tiệc vào năm 2014. Sau bốn năm yêu đương mặn nồng, chàng tỉ phú trẻ vừa rước nàng về dinh vào cuối tháng 5 vừa qua./.

