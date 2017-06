Những người đẹp của showbiz Việt từng bị tố là “kẻ thứ ba“

1. Linh Chi: Sau khi công bố yêu vũ công Lâm Vinh Hải, cái tên Linh Chi bắt đầu được khán giả quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị vợ cũ Lâm Vinh Hải là Lý Phương Châu tố là "kẻ thứ 3" dẫn đến cuộc chia tay giữa hai người. Vợ cũ Lâm Vinh Hải khẳng định rằng mình có chứng cớ chồng ngoại tình với Linh Chi trong khi cả hai chưa ly hôn. (Theo: Dân Việt) 2. Thanh Thảo: Từng một thời vướng vào chuyện tình cảm với diễn viên Bình Minh. Tuy nhiên nữ ca sĩ đã biết dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hiện giờ cô đang hạnh phúc bên bạn trai Việt kiều và chuyện tình cảm ngày đó chỉ còn là ký ức. 3. Võ Hồng Ngọc Huệ: Cách đây khoảng hơn một tháng, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Võ Hồng Ngọc Huệ dính nghi án cướp chồng người khác. Chính cô cũng thừa nhận điều đó và cho rằng mình đã sai nhưng không thể buông bỏ vì quá mù quáng. 4. Ngô Thanh Vân: Một thời gian dài từng dính tin đồn là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của Cathy Nguyễn và Johny Trí Nguyễn, tuy nhiên, người trong cuộc vẫn luôn im lặng. Hiện tại, Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn không còn thân thiết như xưa song họ vẫn coi nhau là bạn tốt. 5. Thanh Hằng: Vào năm 2013, những hình ảnh siêu mẫu Thanh Hằng đi dự sự kiện với một người đàn ông lạ được báo chí liên tục đưa tin, sau đó xuất hiện một người phụ nữ tố siêu mẫu giật chồng mình. Thanh Hằng cho rằng không thể cứ thấy cô đi với ai thì lại cho đó là người yêu của cô và chuyện cô "giật chồng" của ai đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. 6. MC Minh Hà: Minh Hà và Chí Nhân bị bắt gặp bí mật hẹn hò nhau sau khi đóng chung "Hôn nhân trong ngõ hẹp". Mối quan hệ này bị dư luận chỉ trích vì Chí Nhân đã có vợ và con nhỏ. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận. 7. Võ Hoàng Yến: Người hướng dẫn Vietnam Next Top Model hiện tại chính là cái tên từng được nhắc đến khi cuộc tình của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la có dấu hiệu rạn nứt. Mới đây, Hoàng Yến đã thẳng thắn chia sẻ xung quanh tin đồn này: "Tôi có gọi điện cho chị Hà để tránh hiểu lầm nhưng chị ấy kêu bận và tắt máy. Giờ tôi nghĩ mình không cần phải nói gì nữa". (Theo: Phunutoday) 8. Huyền Mi: Vướng vào tai tiếng người thứ ba còn có Á hậu Huyền My. Cô bị tố cáo là “thả thính” bạn trai người khác bằng việc liên tục nhắn tin qua lại. Tuy nhiên, đứng trước vấn đề bị ảnh hưởng thanh danh, phía gia đình Huyền My lập tức bác bỏ mọi cáo buộc. Mẹ cô nhanh chóng liên hệ luật sư và cơ quan chức năng, tìm nhiều biện pháp bảo vệ con gái mình. (Theo: Saostar) 9. Lương Bích Hữu: Lương Bích Hữu cũng từng lao đao vì tin đồn làm người thứ ba. Vợ ca sĩ Khánh Đơn đã lên báo khẳng định Lương Bích Hữu ngoại tình với chồng mình từ năm 2012 và là nguyên nhân khiến gia đình cô tan vỡ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đã chia tay sau khi có với nhau một bé gái. (Theo: Danviet) 10. Hồ Ngọc Hà: Từng dính nghi án cặp kè với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, những hình ảnh thân mật của cả hai được lan truyền chóng mặt, vợ vị đại gia này cũng lên tiếng tố "nữ hoàng giải trí". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hai người dường như đã đường ai nấy đi. 11. Bảo Thanh: Những ngày vừa qua mạng xã hội đang vô cùng nóng trước thông tin Bảo Thanh và Việt Anh “phim giả tình thật”. Vợ Việt Anh lên tiếng tố “Vân” lăm le chen vào cuộc sống vợ chồng nam diễn viên khi vợ anh đang bầu bí, nhiều tin nhắn được cho là của Bảo Thanh "dụ dỗ" chồng cô được lan truyền chóng mặt. Thực hư sự việc thế nào chưa hay nhưng hiện giờ người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng./.

