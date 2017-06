Những nữ diễn viên tự tin đóng vai đồng tính trên màn ảnh

"Thiên nga đen" là một bộ phim tâm lý kinh dị đạo diễn bởi Darren Aronofsky với sự góp mặt của Natalie Portman, Vincent Cassel và Mila Kunis. Theo đó, Mila Kunis đảm nhận vai vũ công Lily. Tuy nhiên, cảnh hôn đồng tính của nữ diễn viên với bạn diễn Natalie Portman khiến người ta thực sự ấn tượng. Trước khi quen nam tài tử Brad Pitt, Angelina Jolie có những cuộc tình phức tạp trong quá khứ. Một trong những người tình đồng giới “lâu năm” của cô là diễn viên, người mẫu Jenny Shimizu. Đó là chuyện ngoài đời thực, còn trong phim, cô vào vai siêu mẫu Gia Carangi trong phim "Gia", nổi tiếng ở New York những năm đầu thập niên 1980, sau đó nghiện ma túy và có một mối quan hệ đồng tính với Linda, nghệ sĩ trang điểm. Hầu như không ai còn có thể nhận ra Charlize Theron trong vai một cô gái điếm đồng tính giết người hàng loạt Aileen Wuornos trong phim "Monster". Đây là vai diễn để đời của nữ diễn viên với hơn 17 giải thưởng và đặc biệt là giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nữ diễn viên đóng vai Adele - Adèle Exarchopoulos đóng trong bộ phim đồng tính nữ mang tựa đề "Blue is the Warmest Color". Là một trong những cô gái xinh xắn và học giỏi nhất trường, nhưng cuộc sống và con người Adele dần trở nên mất phương hướng khi vô tình gặp cô gái học mỹ thuật Emma (Lea Seydoux đóng). Vật lộn giữa bản năng giới tính và các mối quan hệ xã hội, Adele vẫn quyết định dấn thân vào, khám phá và nếm trải mối tình đồng tính này từng bước một. Rooney Mara vào vai một nữ hacker tài giỏi Lisbeth Salander với một bí mật riêng đi điều tra về gia đình Vanger trong phim "The Girl with the Dragon Tattoo". Cùng đồng hành với cô là nhà báo Mikael Blomkvist do tài tử Daniel Craig thủ vai. Tuy nhiên, phân cảnh tình cảm đồng tính ướt át của Lisbeth với một cô gái khác khiến nhiều người sửng sốt. Jennifer Lawrence đảm nhận vai Rosalyn Rosenfeld trong bộ phim về giới lừa đảo - "American Hustle". Rosalyn là cô vợ đầy bản năng của Irving, là một kẻ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì ngoại trừ ly dị. Cảnh phim để lại nhiều ấn tượng nhất của Lawrence là khi cô đối đáp với nhân tình của chồng (Amy Adams thủ vai) trong nhà vệ sinh trước khi trao cho người phụ nữ này một nụ hôn đầy sững sờ. "Carol" kể lại mối tình giữa người phụ nữ tuổi trung niên Carol Aird do Cate Blanchett đóng với cô gái trẻ Therese Belivet (Rooney Mara). Therese trẻ trung, ngây thơ đến mức vô phương hướng, Carol già dặn, từng trải đến mức lạnh lùng. Nhưng ở một khía cạnh khác, đó lại là hai trái tim đồng điệu trong nỗi cô đơn vì cuộc sống thiếu vắng tình yêu, cô đơn vì những xúc cảm rất tự nhiên nhưng không thể bộc lộ. Julianne Moore đảm nhận vai diễn trong phim "The Kids Are All Right" - kể về việc một cặp đôi đồng tính nữ nuôi hai đứa con khôn lớn và có kinh phí thấp thì dường như bộ phim đó ít có khả năng thắng lợi về doanh thu phòng vé cũng như đoạt giải Oscar danh giá. Megan Fox có thể rất muốn quên bộ phim kinh dị cô đóng chính năm 2009, vốn nhận về khá nhiều chỉ trích về nội dung. Tuy nhiên, các fan của người đẹp Transformers vẫn rất yêu thích một chi tiết “giường chiếu” đáng nhớ mà Fox thực hiện cùng bạn diễn Amanda Seyfried. Màn khóa môi nóng bỏng giữa 2 người thậm chí được ví von như điểm nổi bật duy nhất ở "Jennifer’s Body".

