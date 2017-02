Những sao Hollywood dù đời tư “rối tung” vẫn khiến đàn ông mê mệt

Kate Beckinsale từng có mối quan hệ với Michael Sheen từ năm 1995 đến 2003. Sau đó, trong quá trình quay "Underwood", nữ diễn viên chia tay người tình cũ để kết hôn với đạo diễn Len Wiseman vào 2004. Đến 2016, cặp đôi chia tay do Len Wiseman phát hiện vợ mình ngoại tình. Kate Hudson kết hôn với thủ lĩnh nhóm nhạc Black Crowes - Chris Robinson vào năm 2000. Họ có với nhau một người con trai. Đến năm 2006, cặp đôi chia tay do Robinson ngoại tình. Sau đó Kate Hudson hẹn hò với Matthew McConaughey, năm 2011 cô kết hôn với Matt Bellamy. 2015, Kate lại một lần nữa ly hôn. Hilary Duff từng hẹn hò với Aron Carter khi chỉ mới 13 tuổi. Đến 16 tuổi, nữ diễn viên, ca sĩ lừng danh từ Disney này hẹn hò với Joel Madden và nhanh chóng chia tay vì cách biệt tuổi tác. Năm 2010, cô kết hôn với Mike Comrie và có với nhau một con trai. Họ ly dị năm 2015 do cô không chịu nổi thói tiệc tùng, rượu chè của Comrie. Katy Perry từng hẹn hò với nhạc sĩ Matthew Thiessen, Josh Groban trước khi kết hôn với Russell Brand năm 2010. Cặp đôi ly hôn vì Brand ngoại tình. Sau đó Katy Perry từng được đồn đoán hẹn hò với Robert Pattinson. Hiện tại, cô đang có mối quan hệ mặn nồng với chồng cũ của Miranda Kerr - Orlando Bloom. Ngôi sao truyền hình Kaley Cuoco từng đính hôn với Josh Resnik nhưng chia tay chỉ sau một năm yêu đương. Năm 2013, cô kết hôn với vận động viên quần vợt Ryan Sweeting. Họ ly dị năm 2015 vì Sweeting ngoại tình. Sau cuộc ly hôn gây bất ngờ cả Hollywood vào năm 2013 với Orlando Bloom, Miranda Kerr hiện đang có mối quan hệ với CEO Snapchat Evan Spiegel. Jennifer Garner kết hôn với diễn viên Scott Foley vào năm 2000. Cặp đôi chia tay năm 2003 do Jennifer có mối quan hệ không rõ ràng với Ben Affleck. Cuối cùng, Jennifer và Ben kết hôn và có với nhau 3 đứa con. Cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ của họ kết thúc bởi tin ly hôn năm 2015. Lý do là bởi Ben Affleck ngoại tình. Jennifer Aniston từng hẹn hò với Adam Duritz, Tate Donovan. Năm 2000, cô kết hôn với Brad Pitt. 4 năm sau đó, họ chia tay vì Brad Pitt ngoại tình với Angelina Jolie. Sau đó, cô có mối quan hệ tình cảm với Vince Vaughn, John Mayer. Hiện tại, Aniston đang sống hạnh phúc với chồng - biên kịch Justin Theroux. Jennifer Lopez từng kết hôn một thời gian ngắn với nhà văn Cuba Ojani Nona. Sau khi họ chia tay, nữ ca sĩ nóng bỏng này hẹn hò với rapper Sean "Puffy" Combs, kết hôn 1 năm với Chris Judd, yêu đương với Ben Affleck rồi kết hôn với Marc Anthony. Đến 2011, họ chia tay và Lopez hẹn hò với Casper Smart. Hiện giờ, cô đang hẹn hò với ca sĩ Drake. Sandra Bullock kết hôn năm 2005 với Jesse James. Chỉ vài tuần sau, James lừa dối Bullock và mối quan hệ của họ kết thúc nhanh chóng. Nữ diễn viên nhận nuôi một bé trai và không kết hôn từ đó đến giờ. Scarlett Johansson kết hôn với Ryan Reynolds kết hôn vào cuối năm 2008 nhưng chia tay trong êm thắm. Johansson sau đó chuyển sang yêu đương Sean Penn rồi Nate Naylor. Năm 2012, cô bắt đầu hẹn hò và kết hôn với Romain Dauriac. Cả hai có với nhau một người con. Đến 2016, cặp đôi ly dị. Eva Longoria kết hôn với nam diễn viên Tyler Christopher vào năm 2002. Họ ly dị vào năm 2004. Ngay sau đó, cô hẹn hò với Tony Parker. Họ cưới nhau trong năm 2007 và ly dị năm 2010 vì Parker ngoại tình. Hiện tại, nữ diễn viên đang sống với chồng là doanh nhân Jose Antonio Baston./.

Kate Beckinsale từng có mối quan hệ với Michael Sheen từ năm 1995 đến 2003. Sau đó, trong quá trình quay "Underwood", nữ diễn viên chia tay người tình cũ để kết hôn với đạo diễn Len Wiseman vào 2004. Đến 2016, cặp đôi chia tay do Len Wiseman phát hiện vợ mình ngoại tình.

Kate Hudson kết hôn với thủ lĩnh nhóm nhạc Black Crowes - Chris Robinson vào năm 2000. Họ có với nhau một người con trai. Đến năm 2006, cặp đôi chia tay do Robinson ngoại tình. Sau đó Kate Hudson hẹn hò với Matthew McConaughey, năm 2011 cô kết hôn với Matt Bellamy. 2015, Kate lại một lần nữa ly hôn.

Hilary Duff từng hẹn hò với Aron Carter khi chỉ mới 13 tuổi. Đến 16 tuổi, nữ diễn viên, ca sĩ lừng danh từ Disney này hẹn hò với Joel Madden và nhanh chóng chia tay vì cách biệt tuổi tác. Năm 2010, cô kết hôn với Mike Comrie và có với nhau một con trai. Họ ly dị năm 2015 do cô không chịu nổi thói tiệc tùng, rượu chè của Comrie.

Katy Perry từng hẹn hò với nhạc sĩ Matthew Thiessen, Josh Groban trước khi kết hôn với Russell Brand năm 2010. Cặp đôi ly hôn vì Brand ngoại tình. Sau đó Katy Perry từng được đồn đoán hẹn hò với Robert Pattinson. Hiện tại, cô đang có mối quan hệ mặn nồng với chồng cũ của Miranda Kerr - Orlando Bloom. Ngôi sao truyền hình Kaley Cuoco từng đính hôn với Josh Resnik nhưng chia tay chỉ sau một năm yêu đương. Năm 2013, cô kết hôn với vận động viên quần vợt Ryan Sweeting. Họ ly dị năm 2015 vì Sweeting ngoại tình. Sau cuộc ly hôn gây bất ngờ cả Hollywood vào năm 2013 với Orlando Bloom, Miranda Kerr hiện đang có mối quan hệ với CEO Snapchat Evan Spiegel. Jennifer Garner kết hôn với diễn viên Scott Foley vào năm 2000. Cặp đôi chia tay năm 2003 do Jennifer có mối quan hệ không rõ ràng với Ben Affleck. Cuối cùng, Jennifer và Ben kết hôn và có với nhau 3 đứa con. Cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ của họ kết thúc bởi tin ly hôn năm 2015. Lý do là bởi Ben Affleck ngoại tình.

Jennifer Aniston từng hẹn hò với Adam Duritz, Tate Donovan. Năm 2000, cô kết hôn với Brad Pitt. 4 năm sau đó, họ chia tay vì Brad Pitt ngoại tình với Angelina Jolie. Sau đó, cô có mối quan hệ tình cảm với Vince Vaughn, John Mayer. Hiện tại, Aniston đang sống hạnh phúc với chồng - biên kịch Justin Theroux. Jennifer Lopez từng kết hôn một thời gian ngắn với nhà văn Cuba Ojani Nona. Sau khi họ chia tay, nữ ca sĩ nóng bỏng này hẹn hò với rapper Sean "Puffy" Combs, kết hôn 1 năm với Chris Judd, yêu đương với Ben Affleck rồi kết hôn với Marc Anthony. Đến 2011, họ chia tay và Lopez hẹn hò với Casper Smart. Hiện giờ, cô đang hẹn hò với ca sĩ Drake. Sandra Bullock kết hôn năm 2005 với Jesse James. Chỉ vài tuần sau, James lừa dối Bullock và mối quan hệ của họ kết thúc nhanh chóng. Nữ diễn viên nhận nuôi một bé trai và không kết hôn từ đó đến giờ.

Scarlett Johansson kết hôn với Ryan Reynolds kết hôn vào cuối năm 2008 nhưng chia tay trong êm thắm. Johansson sau đó chuyển sang yêu đương Sean Penn rồi Nate Naylor. Năm 2012, cô bắt đầu hẹn hò và kết hôn với Romain Dauriac. Cả hai có với nhau một người con. Đến 2016, cặp đôi ly dị. Eva Longoria kết hôn với nam diễn viên Tyler Christopher vào năm 2002. Họ ly dị vào năm 2004. Ngay sau đó, cô hẹn hò với Tony Parker. Họ cưới nhau trong năm 2007 và ly dị năm 2010 vì Parker ngoại tình. Hiện tại, nữ diễn viên đang sống với chồng là doanh nhân Jose Antonio Baston./.