Những sao Hollywood mang bầu vẫn tự tin khoe dáng trên thảm đỏ

Nữ diễn viên Marion Cotillard - người từng bị đồn là kẻ thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Angelina Jolie - Brad Pitt bế bụng bầu đi dự một sự kiện trong khuôn khổ giải Quả cầu vàng hồi tháng 11/2016 vừa qua. Tại buổi lễ ra mắt phim "Bad Moms" ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 7/2016, nữ diễn viên Mila Kunis vẫn diện giày cao gót lênh khênh. Tham dự một sự kiện từ thiện tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 4/2016, Ginnifer Goodwin khoe bụng bầu trong bộ đầm trắng của thương hiệu A Pea Pod. Tháng 11/2015, Kim Kardashian không ngại khoe bụng bầu trong bộ đầm ren gần như trong suốt tại sự kiện gala LACMA. Keira Knightley khoe bụng bầu trong một chiếc váy thời trang cao cấp của Giambattista Valli để tham dự BAFTA Film Awards 2015 tại Nhà hát Opera Hoàng gia ở London, Anh hồi tháng 2/2015. Blake Lively mang bụng bầu đi dự một sự kiện ở New York, Mỹ hồi tháng 12/2014. Zoe Saldana tự tin tỏa sáng khi bế bụng bầu đi dự sự kiện ra mắt phim "The Book of Life" tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 10/2014. Christina Aguilera mang bầu vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Scarlett Johansson tham dự buổi công chiếu "Captain America: The Winter Solider" tại Paris hồi tháng 3/2014. Olivia Wilde diện đầm sequin khoe bụng bầu tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 71 hồi tháng 1/2014. Angelina Jolie và Brad Pitt thuở còn mặn nồng. Brad Pitt hộ tống vợ với bụng bầu vượt mặt trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Jenna Dewan Tatum ôm bụng bầu dự sự kiện. Kate Winslet tăng cân trông thấy khi mang bầu. Emily Blunt khéo léo giấu bụng bầu trong một thiết kế đầy tinh tế. Beyonce diện đầm cam nổi bật.

Nữ diễn viên Marion Cotillard - người từng bị đồn là kẻ thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Angelina Jolie - Brad Pitt bế bụng bầu đi dự một sự kiện trong khuôn khổ giải Quả cầu vàng hồi tháng 11/2016 vừa qua. Tại buổi lễ ra mắt phim "Bad Moms" ở Los Angeles, Mỹ hồi tháng 7/2016, nữ diễn viên Mila Kunis vẫn diện giày cao gót lênh khênh. Tham dự một sự kiện từ thiện tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 4/2016, Ginnifer Goodwin khoe bụng bầu trong bộ đầm trắng của thương hiệu A Pea Pod. Tháng 11/2015, Kim Kardashian không ngại khoe bụng bầu trong bộ đầm ren gần như trong suốt tại sự kiện gala LACMA. Keira Knightley khoe bụng bầu trong một chiếc váy thời trang cao cấp của Giambattista Valli để tham dự BAFTA Film Awards 2015 tại Nhà hát Opera Hoàng gia ở London, Anh hồi tháng 2/2015. Blake Lively mang bụng bầu đi dự một sự kiện ở New York, Mỹ hồi tháng 12/2014. Zoe Saldana tự tin tỏa sáng khi bế bụng bầu đi dự sự kiện ra mắt phim "The Book of Life" tại Los Angeles, Mỹ hồi tháng 10/2014. Christina Aguilera mang bầu vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Scarlett Johansson tham dự buổi công chiếu "Captain America: The Winter Solider" tại Paris hồi tháng 3/2014. Olivia Wilde diện đầm sequin khoe bụng bầu tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 71 hồi tháng 1/2014. Angelina Jolie và Brad Pitt thuở còn mặn nồng. Brad Pitt hộ tống vợ với bụng bầu vượt mặt trên thảm đỏ. Nữ diễn viên Jenna Dewan Tatum ôm bụng bầu dự sự kiện. Kate Winslet tăng cân trông thấy khi mang bầu. Emily Blunt khéo léo giấu bụng bầu trong một thiết kế đầy tinh tế. Beyonce diện đầm cam nổi bật.