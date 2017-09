Những sao Hollywood từng có thân hình chẳng khác 'bộ xương di động'

Việc mắc căn bệnh ung thư vú đã khiến Giuliana Rancic sụt cân nhanh chóng. Karlie Kloss có một sự nghiệp người mẫu thành công với thu nhập 4 triệu USD. Tuy nhiên, so với dàn mẫu nóng bỏng của Victoria's Secret, không thể phủ nhận rằng Karlie sở hữu thân hình quá gầy gò. Nhiều người cho rằng, Karlie quá thiếu hấp dẫn để trình diễn nội y. Là người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh, một đại sứ của Liên Hợp Quốc giàu lòng nhân hậu, một nữ diễn viên-đạo diễn với sự nghiệp thành công, thế nhưng đã có thời điểm Angelina Jolie khiến người hâm mộ ái ngại vì luôn xuất hiện với vẻ ngoài tiều tuỵ mệt mỏi, thân hình gày gò thiếu sức sống. Cô đã phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng vào năm 2015, hai năm sau khi cắt bỏ tuyến vú để ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Vẻ ngoài xinh đẹp của Sarah Jessica Parker trong series phim truyền hình Sex and The City là niềm mơ ước của mọi phụ nữ trên thế giới. Thế nhưng, ít ai ngờ, vài năm trước, Jessica đã rơi vào tình trạng sụt cân đáng lo ngại. Theodora Richards là con gái của nhạc sĩ nổi tiếng Keith Richards, đồng sáng lập ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones. Theodora từng là một người mẫu nhưng thân hình gày gò thiếu sức sống đã khiến cô tuột mất giấc mơ của mình. Miley Cyrus đã từng rất vất vả để chiến đấu chống lại chứng chán ăn. Trầm cảm vì chuyện tình cảm với Liam Hemsworth, gia đình và những rắc rối trong cuộc sống đã khiến Miley sụt cân nhanh chóng. Demi Morre là niềm khao khát của mọi đàn ông trên thế giới bởi vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Thế nhưng, sau khi ly dị "chồng trẻ" Ashton Kutcher, người đã bỏ Demi để chạy theo tiếng gọi tình yêu với nữ diễn viên xinh đẹp Mila Kunis, Demi Moore đã suy sụp và sụt cân nhanh chóng. Keira Knightley từng gây sốc vì xuất hiện trên thảm đỏ với thân hình thiếu sức sống. Nữ diễn viên chia sẻ cô bị áp lực bởi là một diễn viên luôn phải xuất hiện xinh đẹp và hoàn hảo trước công chúng. Đã có những thời điểm, Keira không thể mặc vừa bất cứ trang phục nào bởi quá gầy gò. Không thể phủ nhận tài năng của Rooney Mara, nữ diễn viên trong "Cô gái có hình xăm rồng". Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Rooney đều gây ái ngại bởi thân hình gầy gò của mình. Mặc dù nữ diễn viên cho biết, vẻ ngoài thanh mảnh của cô là hoàn toàn tự nhiên nhưng người hâm mộ cũng mong đợi cô quan tâm đến sức khoẻ hơn nữa. Nhà thiết kế thời trang Rachel Joe là người tạo dựng xu hướng thời trang cho các cô gái trên thế giới, thế nhưng thân hình gầy gò của bà lại trông khá đáng sợ. Mặc dù vậy, Rachel chưa bao giờ cho rằng mình quá gầy yếu.

