Những scandal khiến Hoa hậu Kỳ Duyên “mất điểm” với công chúng

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã gây tranh cãi trong công chúng vì phần lớn khán giả cho rằng nhan sắc của cô tương xứng với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Những bức ảnh của Kỳ Duyên ở quá khứ đã liên tục bị công chúng lục lại và chia sẻ trên mạng cùng những bình luận không thiện cảm. Kỳ Duyên còn gặp rất nhiều scandal về cách hành xử. Trở về quê sau khi đăng quang, trên mạng đã lan truyền hình ảnh Kỳ Duyên ở sân bay Nội Bài trong trang phục đẹp nhưng lại để mặc bố mẹ xách đồ đi phía sau. Kỳ Duyên bị chỉ trích vì để mẹ nâng váy khi cô tạo dáng trước ống kính hay đẩy vali còn cô thản nhiên bước bên cạnh. Phong cách ăn mặc và trang điểm của Kỳ Duyên mỗi khi xuất hiện trước công chúng cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Năm 2015, hình ảnh Kỳ Duyên "khác lạ" lại làm dấy lên những nghi ngờ cô đã dùng “dao kéo” để có gương mặt thon gọn hơn. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, người đẹp gốc Nam Định lại gây bất ngờ với gương mặt sưng phồng bất thường. Lý do người đẹp đưa ra, cô vừa bị sốt nên gương mặt bị sưng. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được công chúng. Trong một lần tham gia vào hoạt động bán dưa hấu trợ giúp đồng bào Quảng Nam, Kỳ Duyên đã kêu gọi mọi người giúp đỡ trên trang cá nhân và đăng tải những bức hình cô đang bê dưa đi bán. Tuy nhiên, ngay khi dòng chia sẻ này xuất hiện, có người cho rằng, Kỳ Duyên đang "làm màu" vì chỉ xuất hiện chớp nhoáng để chụp ảnh sau đó lên taxi đi mất. Hình ảnh Kỳ Duyên ngủ với dáng vẻ "kém duyên" chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội gây "bão" dư luận trong năm 2015. Sau đó, mẹ Hoa hậu đã gửi lời xin lỗi tới công chúng và giải thích, do lịch trình làm việc của con gái quá bận rộn nên cô ngủ thiếp trên máy bay và sơ ý để bị chụp lén. Năm 2016, Kỳ Duyên lại trở thành tâm điểm dư luận khi một đoạn video ghi lại hình ảnh cô ngồi hút thuốc trong quán cà phê có máy lạnh được đăng tải trên internet. Khi phát hiện bị quay, Kỳ Duyên liền tìm cách giấu điếu thuốc đi. Công chúng đã phản ứng mạnh mẽ trước hình ảnh này của Kỳ Duyên, nhưng cũng nhiều người cho rằng, không có quy định nào cấm người đẹp hút thuốc. Kỳ Duyên sau đó đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng tiếp đó lại xuất hiện hình ảnh cô say xỉn trong quán bar. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã phải lập hội đồng xác minh những scandal này đồng thời khiển trách của Kỳ Duyên, yêu cầu phải chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng. Mới đây nhất, Hoa hậu tiếp tục bị dư luận chỉ trích khi hình ảnh cô hút thuốc tiếp tục bị tung ra, lần này rõ và còn táo bạo hơn. Tuy nhiên, Kỳ Duyên giải thích rằng hình ảnh này của cô đã bị chụp lại từ tháng 3/2016 chứ không phải gần đây. Cùng với đó, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Kỳ Duyên cùng bạn trai thổi bóng cười tại một tụ điểm giải trí ở TP.HCM. Hiện, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang tìm phương án để xử lý.

Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã gây tranh cãi trong công chúng vì phần lớn khán giả cho rằng nhan sắc của cô tương xứng với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Những bức ảnh của Kỳ Duyên ở quá khứ đã liên tục bị công chúng lục lại và chia sẻ trên mạng cùng những bình luận không thiện cảm.

Kỳ Duyên còn gặp rất nhiều scandal về cách hành xử. Trở về quê sau khi đăng quang, trên mạng đã lan truyền hình ảnh Kỳ Duyên ở sân bay Nội Bài trong trang phục đẹp nhưng lại để mặc bố mẹ xách đồ đi phía sau. Kỳ Duyên bị chỉ trích vì để mẹ nâng váy khi cô tạo dáng trước ống kính hay đẩy vali còn cô thản nhiên bước bên cạnh. Phong cách ăn mặc và trang điểm của Kỳ Duyên mỗi khi xuất hiện trước công chúng cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Năm 2015, hình ảnh Kỳ Duyên "khác lạ" lại làm dấy lên những nghi ngờ cô đã dùng “dao kéo” để có gương mặt thon gọn hơn. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, người đẹp gốc Nam Định lại gây bất ngờ với gương mặt sưng phồng bất thường. Lý do người đẹp đưa ra, cô vừa bị sốt nên gương mặt bị sưng. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được công chúng. Trong một lần tham gia vào hoạt động bán dưa hấu trợ giúp đồng bào Quảng Nam, Kỳ Duyên đã kêu gọi mọi người giúp đỡ trên trang cá nhân và đăng tải những bức hình cô đang bê dưa đi bán. Tuy nhiên, ngay khi dòng chia sẻ này xuất hiện, có người cho rằng, Kỳ Duyên đang "làm màu" vì chỉ xuất hiện chớp nhoáng để chụp ảnh sau đó lên taxi đi mất. Hình ảnh Kỳ Duyên ngủ với dáng vẻ "kém duyên" chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội gây "bão" dư luận trong năm 2015. Sau đó, mẹ Hoa hậu đã gửi lời xin lỗi tới công chúng và giải thích, do lịch trình làm việc của con gái quá bận rộn nên cô ngủ thiếp trên máy bay và sơ ý để bị chụp lén. Năm 2016, Kỳ Duyên lại trở thành tâm điểm dư luận khi một đoạn video ghi lại hình ảnh cô ngồi hút thuốc trong quán cà phê có máy lạnh được đăng tải trên internet. Khi phát hiện bị quay, Kỳ Duyên liền tìm cách giấu điếu thuốc đi. Công chúng đã phản ứng mạnh mẽ trước hình ảnh này của Kỳ Duyên, nhưng cũng nhiều người cho rằng, không có quy định nào cấm người đẹp hút thuốc. Kỳ Duyên sau đó đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng tiếp đó lại xuất hiện hình ảnh cô say xỉn trong quán bar. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã phải lập hội đồng xác minh những scandal này đồng thời khiển trách của Kỳ Duyên, yêu cầu phải chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng. Mới đây nhất, Hoa hậu tiếp tục bị dư luận chỉ trích khi hình ảnh cô hút thuốc tiếp tục bị tung ra, lần này rõ và còn táo bạo hơn. Tuy nhiên, Kỳ Duyên giải thích rằng hình ảnh này của cô đã bị chụp lại từ tháng 3/2016 chứ không phải gần đây. Cùng với đó, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Kỳ Duyên cùng bạn trai thổi bóng cười tại một tụ điểm giải trí ở TP.HCM. Hiện, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang tìm phương án để xử lý.