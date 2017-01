Những sự kiện và phát ngôn 'nhức nhối' của sao Việt năm 2016

Trong liveshow của Noo Phước Thịnh tại sân vận động quân khu 7 vừa qua, nam ca sĩ đã có một ca khúc mới với đàn chị Hồ Ngọc Hà của mình mang tên Mình thích thì mình yêu thôi.

Khi nghe tên ca khúc, nhiều người đã cho rằng phải chăng Hà Hồ - Noo Phước Thịnh đang "đá xoáy" Sơn Tùng khi trước đó, giọng ca Lạc trôi là chủ nhân của câu nói gây điên đảo mạng xã hội: "Mình thích thì...".

Thêm vào đó, ca khúc này cũng đã vấp phải những phản ứng gay gắt từ khán giả khi rất nhiều người có ý kiến cho rằng ca từ của nhạc trẻ thời nay càng lúc càng dễ dãi đến mức khó chấp nhận được.

Ca khúc này lần đầu tiên được trình diễn trong liveshow 8 năm ca hát của giọng ca Tết của mẹ, được chính Hồ Ngọc Hà và Dương Khắc Linh chấp bút để tặng nam ca sĩ.

Trong ngày ra mắt MV Lollipop, Bảo Thy khẳng định chắc nịch rằng 10 năm qua, cô không hề đạo nhạc. Nhưng cách đây vài ngày, cư dân mạng bày tỏ thái độ không phục với nữ ca sĩ khi cô tiếp tục dính vào nghi án "ăn cắp ý tưởng" chụp ảnh của Thái Y Lâm đã có từ năm 2014.

Khi nhìn vào tấm ảnh so sánh giữa Bảo Thy và giọng ca xứ Đài, người ta dễ dàng nhận thấy ngoại trừ bị quấn bằng dây đèn ra thì còn lại "công chúa bong bóng" giống hệt Thái Y Lâm về ý tưởng cho bộ ảnh này.

Kỳ Duyên có lẽ là hoa hậu bị "ghét" nhiều nhất trong tất cả các nhiệm kì hoa hậu của Việt Nam khi cô liên tiếp dính vào những scandal "trên trời dưới đất" ngay từ khi mới đăng quang.

Những tưởng Kỳ Duyên đã biết cải thiện hình ảnh của mình thì mới đây khán giả lại tiếp tục ngán ngẩm với hình ảnh hoa hậu Việt Nam vô tư hút thuốc thậm chí gần đây nhất là hút bóng cười.

Trước những hành vi không xứng với vai trò đại diện nhan sắc Việt Nam này, Kỳ Duyên có nguy cơ sẽ bị tước vương miện thậm chí có người đã phản đối cô không được xuất hiện ở những sự kiện vì dễ gây hình tượng xấu cho giới trẻ.

Đám cưới Trấn Thành - Hari Won có lẽ là cái kết đẹp cho những ngày cuối năm sau một thời gian yêu nhau đầy sóng gió, cả 2 đã về chung một nhà.

Song song với những lời chúc phúc, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thêm 1 loạt ảnh chế về cặp đôi này.

Điển hình là lời dặn dò các bạn nam là hãy cưới ngay nếu yêu lâu năm, còn không tới năm thứ 9 sẽ có một người có tóc undercut xuất hiện làm chồng bạn gái bạn.

Đây là bức ảnh chế vui về mối quan hệ của Hari Won và Tiến Đạt sau 9 năm yêu nhau ngỡ sẽ có cái kết hạnh phúc thì họ đã buông tay và người xuất hiện sau đó chính là Trấn Thành - ông xã của Hari Won bây giờ.

Mối tình 27-72 của Ngọc Trinh và tỉ phú Hoàng Kiều cũng làm cư dân mạng "dậy sóng" bởi sự cách biệt tuổi tác quá xa.

Thế nhưng mặc kệ lời ra tiếng vào, 2 nhân vật chính vẫn ngày ngày dành cho nhau những câu nói tình cảm, từ việc Hoàng Kiều nói lý do vì sao yêu Ngọc Trinh hay hòa hợp với Ngọc Trinh cả thể xác lẫn tâm hồn đến Ngọc Trinh khẳng định "yêu không vì tiền".

Nhắc đến những phát ngôn táo bạo trong năm qua, cái tên Mai Ngô có lẽ là lựa chọn của đại đa số khán giả với hàng loạt phát ngôn "thẳng như ruột ngựa" như "Cái quái gì cũng xảy ra được", "Hãy quen với điều đó đi", "Giờ thắng cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi",...

Tham gia Asia's next top model cho đến The face, Mai Ngô được khán giả yêu thích bởi sự cá tính, mạnh mẽ và đầy nỗ lực sau từng thời điểm trong sự nghiệp.

Xuất hiện và có lời nhận xét trong cuộc thi So you think you can dance vừa qua, Mai Ngô lại tiếp tục ghi vào danh sách "Những câu nói bất hủ cộp mác Mai Ngô" thêm cụm từ "a ti chu".

Đây thực chất là "attitude" (thái độ, quan điểm) nhưng lại bị cô đọc thành a ti chu. Đề tài này khiến khán giả "phát cuồng" đến mức đã có một clip chế trên mạng dành riêng cho Mai Ngô kèm theo thắc mắc, liệu nó có trở thành trào lưu hot như "tha thu" của Sơn Tùng hay không?/.