Những thói quen kỳ quặc ít người biết của sao Hollywood

Christina Aguilera không rửa tay sau khi đi vệ sinh: Nhiều người làm việc với nữ ca sĩ nổi tiếng cho biết tay cô bị bốc mùi khó ngửi. Lý do có thể là vì thói quen lười rửa tay. Một nhân chứng cho biết, sau khi đi vệ sinh, nữ ca sĩ không rửa tay mà quay trở lại bàn ăn. Thậm chí là đi ra ngoài bắt tay và ký cho người hâm mộ. Courteney Cox từ chối sử dụng chất khử mùi: Hầu hết mọi người đều không thích mùi cơ thể và sử dụng các biện pháp để ngăn chặn. Tuy nhiên, Courteney Cox lại yêu thích mùi tự nhiên. Chồng cô cho biết, đôi khi người cô có mùi khó chịu như... những người lái xe tải. Olivia Munn giật lông mày khi lo lắng: Mỗi khi lo lắng, nữ diễn viên kiêm người mẫu thường đưa tay lên giật lông mày. Đôi khi, tình trạng trở nên nghiêm trọng khiến vùng lông mày của cô bị tổn thương. Angelina Jolie thích ăn... gián: Chính Angelina đã thừa nhận, mình có một sở thích khá kỳ quặc là thích ăn gián. Theo Angelina, gián có hàm lượng protein cao và giúp cơ thể cô khỏe mạnh. Madonna tiểu trên bàn chân mình: Nữ ca sĩ nổi tiếng thừa nhận, cô thường tiểu trên bàn chân mình mỗi khi đi tắm. Madonna tin rằng, nước tiểu sẽ giúp bàn chân gân guốc của cô trông đẹp hơn. Jennifer Aniston thích tích trữ mỹ phẩm: Mỹ phẩm cũng có hạn sử dụng nhất định trong vài ba năm, nhưng Jennifer Aniston sẽ tích trữ tất cả những gì cô mua, không hề vứt đi dù chúng đã hỏng. Nữ diễn viên thừa nhận, một vài đồ trang điểm của cô đã có hơn 10 năm tuổi. Ke$ha tự uống nước tiểu: Nữ ca sĩ Ke$ha đã thú nhận trên truyền hình rằng cô tự uống nước tiểu của mình vì nghĩ rằng nó sẽ tốt cho cơ thể cô. Sau khi nhận ra uống nước tiểu không tốt, cô đã phải mất một thời gian mới từ bỏ được thói quen này. Charlotte Crosby tiểu ra giường mỗi khi say: Crosby thú nhận, mỗi khi say xỉn, cô sẽ tiểu ra giường trong vô thức. Thói quen không tốt này của cô khiến người hâm mộ bất ngờ. Cameron Diaz lười thay quần áo: Diaz cũng là một trong những nữ diễn viên không sử dụng chất khử mùi cơ thể. Cô còn khiến thói quen này tệ hơn khi rất lười thay quần áo. Có khi, cô mặc 1 bộ liên tục trong 4 ngày. Britney Spears cắn chảy máu tay: Thói quen xấu này của Spears khiến tay cô nham nhở, xấu xí và cũng ảnh hưởng đến cả sức khỏe cô. Những vết cắn này có thể gây nhiễm trùng, vi khuẩn dưới móng tay theo miệng đi vào cơ thể và có thể gây hại. Marilyn Monroe thích ăn trên giường: Từ bữa sáng, bữa trưa cho đến bữa tối, nữ diễn viên nổi tiếng sẽ ăn trên giường. Cô cũng rất lười tắm và vệ sinh phòng ngủ của mình. Nhiều khi, Marilyn ngủ trên tấm trải giường dính đầy mỡ. Jessica Simpson lười đánh răng: Jessica chỉ đánh răng vài lần trong tuần. Thay vào đó, Jessica sẽ lấy áo sơ mi chùi răng để nó trông sạch sẽ hơn, sử dụng nước súc miệng và chỉ nha khoa. Megan Fox không xả nước sau khi đi vệ sinh: Megan Fox thừa nhận rằng, cô thường xuyên không xả nước sau khi đi vệ sinh dù đi nặng hay đi nhẹ. Bạn bè của nữ diễn viên từng nhiều lần phàn nàn việc này. Halle Berry cắn môi liên tục: Halle Berry đang cố gắng để bỏ thói quen cắn môi bằng cách dùng son dưỡng hoặc bôi dầu thơm. Thói quen này tệ hơn mỗi khi cô căng thẳng hay lo lắng và cô khó kiểm soát được. Snooki dụi mèo vào mặt để tẩy tế bào chết: Snooki không sử dụng mỹ phẩm hay đến các cơ sở làm đẹp để chăm sóc da mặt. Thay vào đó, cô dụi mèo vào mặt mình để tẩy tế bào chết./.

