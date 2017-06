Ông xã đến tận phim trường chăm sóc Trà My Idol quay MV mới

Cuối tháng 5 vừa qua, ca sĩ Trà My Idol chính thức trình làng bản audio ca khúc “Đừng ai nhắc về anh ấy” do nhạc sĩ Mr Siro sáng tác. Chỉ một thời gian ngắn giới thiệu rộng rãi, bài hát nhanh chóng trở thành bản hit được đông đảo khán giả yêu thích và liên tục lọt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong nước. Nối tiếp thành công của bài hát mới nhất, Trà My Idol vừa rục rịch thực hiện music video cho “Đừng ai nhắc về anh ấy”. Ở những hình ảnh hậu trường đầu tiên, Trà My Idol xuất hiện với hình ảnh đầy nổi bật, cá tính. Không tiết lộ cụ thể câu chuyện sẽ xây dựng trong MV, Trà My Idol chỉ bật mí đây là sản phẩm được đầu tư kĩ lưỡng, chuyên nghiệp từ âm nhạc, nội dung, hình ảnh và sẽ có sự hỗ trợ của ê kíp đạo diễn đình đám, stylist Lê Minh Ngọc và sự tham gia diễn xuất của những gương mặt được đông đảo khán giả mến mộ. Trong ngày đầu tiên Trà My Idol thực hiện music video “Đừng ai nhắc về anh ấy”, nhạc sĩ Mr Siro đã không quản ngại mưa gió để đến ủng hộ nữ đồng nghiệp xinh đẹp. Không chỉ động viên tinh thần, Mr Siro còn chia sẻ kĩ càng ý nghĩa của ca khúc để Trà My Idol còn thể nhập tâm, diễn xuất tốt nhất. Ngoài các cộng sự và nhạc sĩ Mr Siro, ông xã Tô Văn Đức của Trà My Idol cũng âm thầm xuất hiện tại phim trường khiến cho giọng ca “Let Me Feel Your Love Tonight” vô cùng bất ngờ, hạnh phúc. Trà My Idol tâm sự, ông xã doanh nhân là người luôn tạo điều kiện để cô được theo đuổi đam mê nhưng ít khi nào cả hai đi chung trong những dịp như này. Với sự có mặt không báo trước của ông xã, Trà My Idol cho biết cô có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt nhất dự án ấp ủ suốt nhiều tháng qua. Ngày Trà My Idol quay MV mới trùng đúng ngày kỉ niệm 3 năm cô và ông xã đính hôn. Thay vì những bữa tiệc xa hoa, cả hai đã dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, chăm sóc trong suốt quá trình Trà My Idol làm việc.

