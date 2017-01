Phạm Hồng Phước “tỏ tình” bạn gái trong đêm chung kết Sing My Song

Mới đây, Phạm Hồng Phước đã có buổi tập luyện cùng vũ đoàn để chuẩn bị cho sự trở lại trong đêm chung kết cuộc thi Sing My Song tối 22/1. Giọng ca “Khi người lớn cô đơn” sẽ thể hiện một sáng tác mang tên “Anh thích thích thích em”. Ca khúc thuộc thể loại electro swing, kể về câu chuyện của một chàng trai mắc chứng nói lắp gặp bối rối trong lần đầu tỏ tình với bạn gái. Với tiết tấu nhanh cùng phần vũ đạo vui nhộn lấy cảm hứng từ các động tác đặc trưng của Charlie Chaplin, nam ca sỹ hứa hẹn mang đến một tiết mục hài hước để đáp lại sự ủng hộ, yêu mến nồng nhiệt của khán giả. Được biết, Phạm Hồng Phước viết bài hát này trong vòng 24 giờ đồng hồ khi đang du lịch ở Hong Kong (Trung Quốc) và biết mình được lọt top 2 thí sinh được bình chọn cao nhất đi thẳng vào chung kết. Sau nhiều tuần Anh nhận được 320 ngàn lượt vote từ khán thính giả hâm mộ để quay trở lại chương trình. Hiện tại, ca khúc “Đã có anh hai” – sáng tác của Phạm Hồng Phước trong tập đầu tiên của Sing My Song đang nằm trong Top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất của cả cuộc thi cho tới thời điểm hiện nay, với hơn 8,5 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt bình luận, yêu thích trên youtube. Nam ca sỹ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình trên trang cá nhân khi sáng tác của mình nhận được sự đón nhận của cộng đồng người yêu nhạc. Ngoài ra, ca khúc “Điều gì đến sẽ đến” do chính anh sáng tác cũng nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ trong thời gian qua. Cùng với sự kết hợp giữa chất giọng trầm ấm của tác giả và giọng hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của nữ diễn viên Angela Phương Trinh, bài hát hiện đã cán mốc 3 triệu lượt nghe trên Zing Mp3 và YouTube.

Mới đây, Phạm Hồng Phước đã có buổi tập luyện cùng vũ đoàn để chuẩn bị cho sự trở lại trong đêm chung kết cuộc thi Sing My Song tối 22/1. Giọng ca “Khi người lớn cô đơn” sẽ thể hiện một sáng tác mang tên “Anh thích thích thích em”. Ca khúc thuộc thể loại electro swing, kể về câu chuyện của một chàng trai mắc chứng nói lắp gặp bối rối trong lần đầu tỏ tình với bạn gái. Với tiết tấu nhanh cùng phần vũ đạo vui nhộn lấy cảm hứng từ các động tác đặc trưng của Charlie Chaplin, nam ca sỹ hứa hẹn mang đến một tiết mục hài hước để đáp lại sự ủng hộ, yêu mến nồng nhiệt của khán giả. Được biết, Phạm Hồng Phước viết bài hát này trong vòng 24 giờ đồng hồ khi đang du lịch ở Hong Kong (Trung Quốc) và biết mình được lọt top 2 thí sinh được bình chọn cao nhất đi thẳng vào chung kết. Sau nhiều tuần Anh nhận được 320 ngàn lượt vote từ khán thính giả hâm mộ để quay trở lại chương trình. Hiện tại, ca khúc “Đã có anh hai” – sáng tác của Phạm Hồng Phước trong tập đầu tiên của Sing My Song đang nằm trong Top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất của cả cuộc thi cho tới thời điểm hiện nay, với hơn 8,5 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt bình luận, yêu thích trên youtube. Nam ca sỹ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình trên trang cá nhân khi sáng tác của mình nhận được sự đón nhận của cộng đồng người yêu nhạc.

Ngoài ra, ca khúc “Điều gì đến sẽ đến” do chính anh sáng tác cũng nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ trong thời gian qua. Cùng với sự kết hợp giữa chất giọng trầm ấm của tác giả và giọng hát nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của nữ diễn viên Angela Phương Trinh, bài hát hiện đã cán mốc 3 triệu lượt nghe trên Zing Mp3 và YouTube.