Quán quân Next Top Ngọc Châu giản dị tặng quà tết cho người nghèo

Trong không khí Tết Đinh Dậu 2017 đang đến gần, Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa 7 Ngọc Châu đã tổ chức buổi tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận 4, TP.Hồ Chí Minh. Với mục đích chia sẻ tình yêu thương và mang đến một mùa xuân ấm áp cho những hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Ngọc Châu và ekip beU Models đã không quản nắng to mang những phần quà nặng đi bộ vào thăm từng nhà nằm trong những con hẻm sâu. Là một người mẫu không chỉ cần có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn và thần thái xuất sắc chuẩn mẫu, mà bên cạnh đó còn phải là một người có thái độ làm việc chuyên nghiệp, cùng thái độ sống tích cực. Ý thức được điều đó, Quán quân Ngọc Châu đã tham gia chương trình tặng quà Tết đầy ý nghĩa này. Rất tiếc là do bận lịch công việc đã sắp xếp từ trước nên Quán quân mùa 5 Nguyễn Oanh và mùa 6 Huơng Ly không thể đi cùng. Để chuẩn bị cho buổi tặng quà ý nghĩa này, Ngọc Châu đã cùng Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - bà Trang Lê và mọi người trong đoàn tận tay gói những phần quà này. Những gói bánh kẹo, bịch gạo, sữa tươi… tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng lại đong đầy giá trị tinh thần. Diện trên mình bộ trang phục quần jeans áo trắng giày thể thao vô cùng giản dị và năng động, Ngọc Châu dù phải mang rất nhiều phần quà nặng giữa trưa nắng Sài Thành, những giọt mồ hôi lăn rơi trên gương mặt, nhưng dường như nụ cười tươi rói và năng lượng tràn trề luôn thường trực trên gương mặt cô. Cùng nhau đến những ngôi nhà nhỏ chật hẹp, nghe những cụ ông, cụ bà trò chuyện những câu chuyện ngày xưa, những khó khăn gia đình các cụ phải trải qua, Ngọc Châu cũng như cả đoàn ai nấy đều cảm động. Cô chia sẻ: “Có đi mới thấy còn nhiều lắm những mảnh đời kém may mắn hơn mình rất nhiều, nhưng không vì vậy mà nghị lực sống và niềm tích cực trong họ ít đi". "Châu rất trân quý những giây phút mình đi ngày hôm nay, để thấy yêu gia đình mình hơn, yêu những nỗ lực và may mắn trong công việc mình đã có”. Trong năm 2017, Quán quân Ngọc Châu sẽ có những hướng đi mới, tiếp tục phát triển con đường sự nghiệp của mình, khẳng định ngôi vị Quán quân dành cho mình là xứng đáng.

Trong không khí Tết Đinh Dậu 2017 đang đến gần, Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa 7 Ngọc Châu đã tổ chức buổi tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận 4, TP.Hồ Chí Minh. Với mục đích chia sẻ tình yêu thương và mang đến một mùa xuân ấm áp cho những hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Ngọc Châu và ekip beU Models đã không quản nắng to mang những phần quà nặng đi bộ vào thăm từng nhà nằm trong những con hẻm sâu. Là một người mẫu không chỉ cần có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn và thần thái xuất sắc chuẩn mẫu, mà bên cạnh đó còn phải là một người có thái độ làm việc chuyên nghiệp, cùng thái độ sống tích cực. Ý thức được điều đó, Quán quân Ngọc Châu đã tham gia chương trình tặng quà Tết đầy ý nghĩa này. Rất tiếc là do bận lịch công việc đã sắp xếp từ trước nên Quán quân mùa 5 Nguyễn Oanh và mùa 6 Huơng Ly không thể đi cùng. Để chuẩn bị cho buổi tặng quà ý nghĩa này, Ngọc Châu đã cùng Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - bà Trang Lê và mọi người trong đoàn tận tay gói những phần quà này. Những gói bánh kẹo, bịch gạo, sữa tươi… tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng lại đong đầy giá trị tinh thần. Diện trên mình bộ trang phục quần jeans áo trắng giày thể thao vô cùng giản dị và năng động, Ngọc Châu dù phải mang rất nhiều phần quà nặng giữa trưa nắng Sài Thành, những giọt mồ hôi lăn rơi trên gương mặt, nhưng dường như nụ cười tươi rói và năng lượng tràn trề luôn thường trực trên gương mặt cô. Cùng nhau đến những ngôi nhà nhỏ chật hẹp, nghe những cụ ông, cụ bà trò chuyện những câu chuyện ngày xưa, những khó khăn gia đình các cụ phải trải qua, Ngọc Châu cũng như cả đoàn ai nấy đều cảm động. Cô chia sẻ: “Có đi mới thấy còn nhiều lắm những mảnh đời kém may mắn hơn mình rất nhiều, nhưng không vì vậy mà nghị lực sống và niềm tích cực trong họ ít đi". "Châu rất trân quý những giây phút mình đi ngày hôm nay, để thấy yêu gia đình mình hơn, yêu những nỗ lực và may mắn trong công việc mình đã có”. Trong năm 2017, Quán quân Ngọc Châu sẽ có những hướng đi mới, tiếp tục phát triển con đường sự nghiệp của mình, khẳng định ngôi vị Quán quân dành cho mình là xứng đáng.