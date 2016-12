Quỳnh Châu – Quang Hùng đi Maldives quay video thực tế về du lịch

Vừa qua, Quang Hùng – Quỳnh Châu có mặt khá sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để chuẩn bị cho chuyến đi Maldives quay series thực tế về du lịch Xuất hiện tại sân bay, cả hai cùng diện trang phục mang phong cách thể thao, trẻ trung và năng động. Do thời gian lưu trú không lâu và chủ yếu là hoạt động thư giãn nên họ chuẩn bị hành trang khá gọn gàng. Chuyến đi này thuộc chuỗi dự án du lịch thực tế của cặp đôi nhằm gửi đến người hâm mộ. Các video sẽ được phát hành trên kênh Youtube mang tên QQ Couple với số lượng hai video mới mỗi hai tháng. Từng video sẽ được thực hiện tại một địa điểm du lịch với những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Trước đó, cặp đôi từng ra mắt loạt video bao gồm: Clip “Yêu” đạt hơn 200.000 lượt xem và clip “Destiny” đạt hơn 72.000 lượt xem. Clip gần nhất của Quang Hùng – Quỳnh Châu mang tên "Anywhere I go", quay tại Nha Trang. Chia sẻ trước chuyến đi, Quang Hùng - Quỳnh Châu cho biết, lần đầu đến hòn đảo Maldives nổi tiếng, cả hai không tránh khỏi cảm giác nôn nao và mong chờ. Với sự đầu tư nghiêm túc, đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm video du lịch chỉn chu và đáng chú ý của cặp đôi.

