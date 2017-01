Rapper Suboi xuất hiện trong clip của Nhà Trắng tri ân ông Obama

Trước khi ông Barack Obama chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ cho ông Donald Trump vào ngày 16/1, website chính thức của Nhà Trắng liên tục đăng tải những đoạn video tri ân ông.

Clip mới nhất mang tên “Yes We Can: People Share Their Most Memorable Moments from the Obama Presidency” (tạm dịch: Phải, chúng ta có thể: bạn hãy chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi Obama giữ chức Tổng thống) bất ngờ có sự xuất hiện của rapper Suboi.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ rapper chia sẻ: “Hình ảnh của Suboi trò chuyện cùng tổng thống Obama (0:34- 0:50) vừa được Nhà Trắng của Mỹ đăng tải trong video dài 5 phút ghi lại những giây phút đáng nhớ nhất trong suốt tám năm nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama, đồng hành cùng với hàng loạt những ngôi sao, nghê sĩ nổi tiếng khác của Mỹ và thế giới: Tom Hanks, Leonardo Dicaprio, Bill and Melinda Gates, Kobe Bryant, Ellen Degeneres, John Legend, Chance the rapper, Aung San Suu Kyi, Harry Belafonte, Gloria Steinem, Kerry Washington, Samuel Jackson. Cảm ơn Nhà Trắng và Tổng thống Obama”.

Hình ảnh Suboi trong clip.

Suboi có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Obama trong cuộc trò chuyện với các "thủ lĩnh trẻ" của tổ chức YSEALI (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) do ông thành lập tại TP.HCM ngày 25/5/2016. Hàng trăm bạn trẻ trong đó có một số nghệ sĩ tham dự sự kiện. Nữ rapper Suboi là người cuối cùng và cũng là nghệ sĩ hiếm hoi có cơ hội đặt câu hỏi cho Obama. Khi cô giới thiệu mình là một rapper, Tổng thống Mỹ tỏ ra thích thú./.