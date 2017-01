Sao Việt đón năm mới 2017 với nhiều cảm xúc

Sau những chuyến từ thiện bận rộn trong năm, MC Phan Anh trở về với ngôi nhà nhỏ của mình. Phan Anh ấp ủ kế hoạch vào bếp ngày đầu năm 2017 để khiến bà xã bất ngờ. Đêm Giao thừa, Mỹ Tâm diễn trong chương trình Countdown Touch The Future ở Hà Nôi. Trong những lúc rảnh rỗi, nữ ca sĩ vẽ thiệp mừng năm mới tặng người hâm mộ với những hình trái tim dễ thương. Hồ Ngọc Hà đón Giao thừa với một tâm trạng nhẹ nhàng: “Cảm ơn 2016 với nhiều tình cảm và yêu thương từ khán giả thân yêu. Chào 2017 với nhiều dự định và chúc mọi người một năm bình an, hạnh phúc”. Chi Pu vội vàng ăn bữa trưa muộn trong ngày cuối năm tất bật. Nữ diễn viên không quên gửi lời chúc mừng năm mới tới bạn bè và người hâm mộ. Nữ ca sĩ Thanh Lam chào năm mới 2017 tràn đầy năng lượng và cầu chúc năm mới nở hoa lấp lánh, chói lọi hạnh phúc, bình yên. Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan đón Giao thừa tại Singapore. Trong thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới, anh chúc mọi người có được hạnh phúc. Nhạc sĩ Minh Khang đưa vợ - người mẫu Thúy Hạnh và hai cô con gái đi nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ Tết. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cảm xúc: “Ngày cuối cùng của năm 2016... Cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ. Sang năm mới, Linh chúc mọi người dồi dào sức khỏe, luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. Yêu thương thật nhiều”. Isaac tích cực chạy show trong đêm giao thừa. Cựu thủ lĩnh nhóm 365 đang ấp ủ nhiều dự định trong năm mới. Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến tham gia diễn trong một đêm nhạc Countdown đêm Giao thừa./.

