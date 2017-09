Selena Gomez “lột xác” đầy quyến rũ tại sự kiện ở New York

Xuất hiện tại gala thời trang do tạp chí The Bussiness of Fashion tổ chức ở New York đêm 9/9, Selena Gomez thu hút mọi ánh nhìn. Ngôi sao 25 tuổi chọn phong cách trang điểm đậm, sang trọng và bộ đầm hoa tinh tế của Rodarte. Bộ váy với phần ngực xẻ sâu, giúp Selena tự tin khoe vòng 1 đầy đặn, quyến rũ. Nữ ca sĩ tạo dáng cùng chuyên gia thời trang, người sáng lập trang blog "The Business of Fashion" - Imran Amed. Nam diễn viên Jared Leto cũng tham dự sự kiện trong bộ trang phục mang phong cách chiết trung. Người mẫu Ashley Graham khoe vòng 1 nảy nở trong bộ váy trắng trễ vai. Chuyên gia phong cách Diane von Furstenberg vẫn xuất hiện với gu thời trang hoàn hảo. Siêu mẫu Karlie Kloss khoe đôi chân dài săn chắc với bộ váy đen xẻ cao kết hợp áo vest sang trọng. Thiên thần Victoria Secret - Taylor Hill khoe đường cong nóng bỏng trong bộ váy "cắt trên, xẻ dưới". Người mẫu điển trai Jordan Barrett cuốn hút khi diện bộ vest trắng khoe ngực trần rắn chắc./.

