Selena Gomez và Justin Bieber: Sinh ra là để dành cho nhau!

2. Dù không sát cánh bên nhau trong một thời gian, nhưng các bài hát của hai người đều viết về nhau: Phần lớn các ca khúc âm nhạc của hai người đều được cho là lấy cảm hứng từ mối quan hệ của mình, cặp đôi cũng đã thừa nhận thông tin này là chính xác. Năm 2013, nữ ca sĩ từng chia sẻ với InStyle rằng ca khúc "Love will remember" của cô ấy là viết về Bieber. Bieber cũng tiết lộ với Ellen DeGeneres rằng ba bài hát trong album "Purpose" của anh là nói về Gomez: "Sorry", "What do you mean" và "Mark my words".