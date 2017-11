Showbiz Hollywood 2017: Năm của những câu chuyện tình đẹp

Gwyneth Paltrow và Brad Falchuk: Đầu tháng 11/2017, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow đã đính hôn với đạo diễn Brad Falchuk sau 3 năm hẹn hò. Trong khi Gwyneth và Brad vừa xác nhận tin này, một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly rằng họ đã tính đến hôn nhân cách đây hơn 1 năm. "Cả hai đều biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng nó không phải là một việc quá lớn lao vì hai người đã từng kết hôn trước khi đến với nhau". Lady Gaga và Christian Carino: Theo Us Weekly , Lady Gaga đã đính hôn với chuyên gia tìm kiếm tài năng của CAA - Christian Carino vào mùa hè vừa qua, sau khi Carino xin cưới và nhận được lời đồng ý từ bố của Gaga. Joe Jonas và Sophie Turner: Joe và Sophie đã đính hôn sau gần một năm hẹn hò vào tháng 10 vừa qua. Nữ diễn viên "Game of Thrones" chia sẻ tin vui này trên trang cá nhân Instagram với một bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn của mình với dòng chú thích: "Tôi nói đồng ý." Joe cũng đăng bức tranh tương tự trong tài khoản của mình và ghi chú rằng, "Cô ấy nói có". Cặp đôi hẹn hò từ năm 2016 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Mandy Moore và Taylor Goldsmith: Mandy lần đầu tiên đã làm dấy lên tin đồn đính hôn vào tháng 9 khi cô xuất hiện với chiếc nhẫn đính hôn. Nikki Bella và John Cena: Siêu sao WWE đã khiến nhiều người bất ngờ khi anh cầu hôn ngôi sao Total Divas ngay tại sàn đấu WrestleMania 33 vào tháng 4/2017. Mặc dù John đã đề cập trước đó rằng hôn nhân không dành cho anh, nhưng trong một lần xuất hiện trên chương trình Today, anh đã giải thích rằng Nikki thay đổi suy nghĩ của mình. "Tôi tìm được một người phù hợp, tôi đã tìm ra một người mạnh mẽ và là nguồn cảm hứng của tôi", anh thú nhận. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2012 sau khi gặp nhau tại WWE. Grant Gustin và LA Thoma: Nam diễn viên "Flash" đã tuyên bố đính hôn với bạn gái lâu năm LA Thoma bằng một bài đăng ngọt ngào trên trang cá nhân Instagram vào tháng 4/2017. Gustin tiết lộ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp dành cho bạn gái mình trong bài đăng đó. Bella Heathcote và Andrew Dominik: Nữ diễn viên "Fifty shades darker" ("Năm mươi sắc thái") hé lộ thông tin đính hôn khi cô đăng một bức ảnh của mình đeo chiếc nhẫn kim cương trên Instagram trang cá nhân vào tháng 3/2017. Vài tuần sau, E! News đã xác nhận rằng cô đã đính hôn với đạo diễn phim người Úc - Andrew Dominik. Kit Harington và Rose Leslie: Kit và Rose đã thông báo kết hôn bằng cách truyền thống: thông qua tờ The Times of London. Mặc dù không có thông tin chi tiết về việc Kit cầu hôn Rose, nhưng cả hai đã có một chuyện tình lãng mạn sau khi gặp nhau trong bộ phim "Game of Thrones" vào năm 2012. Cardi B và Offset: Cardi B đã bất ngờ với lời cầu hôn của bạn trai trong khi biểu diễn trong show diên Powerhouse của Power 99 tại Philadelphia vào cuối tháng 10. "Chúa ơi. Tôi rất xúc động," Cardi chia sẻ cùng bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn của cô ấy . Cardi viết thêm: "Cảm ơn vì đã hiểu con người em ngay từ khi anh mới gặp em. Cảm ơn vì luôn cho em những lời khuyên đúng đắn và đã yêu em. Anh là một người đàn ông tuyệt vời đối với em, với gia đình, bạn bè, những đứa con của anh và vô cùng tài năng." Miles Teller và Keleigh Sperry: Sau bốn năm hẹn hò, nam diễn viên "War dogs" - Miles Teller đã ngỏ lời với bạn gái Keleigh trong kỳ nghỉ tại châu Phi vào tháng 8/2017. Chị gái của Keleigh, Christie York, đã xác nhận thông tin này trên Instagram bằng những bức ảnh chụp hai người cùng của chiếc nhẫn kim cương "khổng lồ" của Keleigh./.

