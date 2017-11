Siêu mẫu nào sẽ được trình diễn cho Victoria's Secret Fashion Show 2017?

Người đẹp Brazil - Gizele Oliveira (24 tuổi) sẽ là một trong những thiên thần sẽ được trình diễn trong đêm diễn lớn nhất năm của Victoria's Secret tại Thượng Hải vào ngày 28/11 sắp tới. Cô có một blog cá nhân để chia sẻ về công việc người mẫu của mình. Oliveira đã từng làm việc với nhiều nhãn hàng nổi tiếng như: Tory Burch, Dolce & Gabbana, và MAC. Người mẫu 27 tuổi, Grace Bol từng trình diễn trong các show của Marc Jacobs và Balmain. Siêu mẫu đến từ Austria - Nadine Leopold là một người mẫu nội y nóng bỏng. Cô đã làm việc với những thương hiệu áo tắm hàng đầu và trình diễn cho các nhãn hiệu như Marchesa, Max Mara và Philipp Plein. Cô gái 19 tuổi - Samile Bermannelli là gương mặt quen thuộc của Off-White và Kenzo. Cô cũng là một trong những người đẹp được mong chờ nhất trong show của Marc Jacobs, tại New York. Mới 22 tuổi nhưng Frida Aasen đã được trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Miu Miu, Carolina Herrera, Louis Vuitton. Victoria Lee là một gương mặt mới của hãng nội y Seafolly, và hình ảnh của cô từng được đặt trên trang bìa của tạp chí thời trang Bazaar Australia. Nhiều thương hiệu thời trang đình đám thế giới như Tom Ford, The Row and Dolce & Gabbana đã rất yêu thích gương mặt của siêu mẫu người Nga - Julia Belyakova. Vanessa Moody từng lọt vào Danh sách những người đẹp nóng bỏng nhất - Hot list của trang Model.com và lọt top 50 - những người mẫu thành công nhất khi cô đã trình diễn cho gần 300 show kể từ khi cô ấy bắt đầu đặt chân vào làng mẫu năm 2014. Người đẹp 26 tuổi - Alexina Graham được chọn là gương mặt mới của hãng L'Oreal trong năm nay. 19 tuổi, Estelle Chen đã được xuất hiện trong cuốn sách thời trang CR Fashion Book và trình diễn cho các show thời trang của Louis Vuitton và Proenza Schouler. Trước khi đến với VSFS, siêu mẫu Aiden Curtis đã trình diễn cho hãng Miu Miu, Off-White, Fendi, Marc Jacobs, Gap. Siêu mẫu người Hà Lan Roosmarijn de Kok đã gây chú ý khi biểu diễn trong các show thời trang của Oscar de la Renta, Cushnie et Ochs, Ralph lauren và Balmain. Không chỉ được xuất hiện trên các trang của tạp chí thời trang Bazaar, Amilna Estevao đã trình diễn cho các BTS của Tom Ford, Balmain và Maison Margiela. Người đẹp chân dài Dasha Khlystun được biết đến trong các show diễn của Valentino, Dior và Saint Laurent. Moyawa Nicholas được yêu mến sau khi trình diễn cho các hãng thời trang Miu Miu, Dolce & Gabbana, và YSL.

Người đẹp Brazil - Gizele Oliveira (24 tuổi) sẽ là một trong những thiên thần sẽ được trình diễn trong đêm diễn lớn nhất năm của Victoria's Secret tại Thượng Hải vào ngày 28/11 sắp tới. Cô có một blog cá nhân để chia sẻ về công việc người mẫu của mình. Oliveira đã từng làm việc với nhiều nhãn hàng nổi tiếng như: Tory Burch, Dolce & Gabbana, và MAC. Người mẫu 27 tuổi, Grace Bol từng trình diễn trong các show của Marc Jacobs và Balmain. Siêu mẫu đến từ Austria - Nadine Leopold là một người mẫu nội y nóng bỏng. Cô đã làm việc với những thương hiệu áo tắm hàng đầu và trình diễn cho các nhãn hiệu như Marchesa, Max Mara và Philipp Plein. Cô gái 19 tuổi - Samile Bermannelli là gương mặt quen thuộc của Off-White và Kenzo. Cô cũng là một trong những người đẹp được mong chờ nhất trong show của Marc Jacobs, tại New York. Mới 22 tuổi nhưng Frida Aasen đã được trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Miu Miu, Carolina Herrera, Louis Vuitton. Victoria Lee là một gương mặt mới của hãng nội y Seafolly, và hình ảnh của cô từng được đặt trên trang bìa của tạp chí thời trang Bazaar Australia. Nhiều thương hiệu thời trang đình đám thế giới như Tom Ford, The Row and Dolce & Gabbana đã rất yêu thích gương mặt của siêu mẫu người Nga - Julia Belyakova. Vanessa Moody từng lọt vào Danh sách những người đẹp nóng bỏng nhất - Hot list của trang Model.com và lọt top 50 - những người mẫu thành công nhất khi cô đã trình diễn cho gần 300 show kể từ khi cô ấy bắt đầu đặt chân vào làng mẫu năm 2014. Người đẹp 26 tuổi - Alexina Graham được chọn là gương mặt mới của hãng L'Oreal trong năm nay. 19 tuổi, Estelle Chen đã được xuất hiện trong cuốn sách thời trang CR Fashion Book và trình diễn cho các show thời trang của Louis Vuitton và Proenza Schouler. Trước khi đến với VSFS, siêu mẫu Aiden Curtis đã trình diễn cho hãng Miu Miu, Off-White, Fendi, Marc Jacobs, Gap. Siêu mẫu người Hà Lan Roosmarijn de Kok đã gây chú ý khi biểu diễn trong các show thời trang của Oscar de la Renta, Cushnie et Ochs, Ralph lauren và Balmain. Không chỉ được xuất hiện trên các trang của tạp chí thời trang Bazaar, Amilna Estevao đã trình diễn cho các BTS của Tom Ford, Balmain và Maison Margiela. Người đẹp chân dài Dasha Khlystun được biết đến trong các show diễn của Valentino, Dior và Saint Laurent. Moyawa Nicholas được yêu mến sau khi trình diễn cho các hãng thời trang Miu Miu, Dolce & Gabbana, và YSL.