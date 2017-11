Siêu mẫu Thanh Hằng hóa quý cô gợi cảm trước ngày làm “mẹ chồng”

Mới đây, Thanh Hằng đã tung bộ ảnh sang trọng ngay sau khi hé lộ cảnh quay nóng cùng ca sĩ Song Luân trong phim "Mẹ chồng". Bộ trang phục của Sơn Collection được stylist Đinh Thanh Long phối đẹp mắt càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà của siêu mẫu. Không chỉ sở hữu đường cong quyến rũ, sức hút của Thanh Hằng còn đến từ thần thái mạnh mẽ, đầy tự tin. Bên cạnh nghề người mẫu, Thanh Hằng còn thử thách mình trong những vai trò mới như giám khảo, host quyền lực của Vietnam’s Next Top Model từ năm 2013. Trong bộ ảnh lần này, siêu mẫu không cần diện trang phục cut out táo bạo nhưng vẫn quyến rũ, khoe vóc dáng của mình. Ở những bộ váy ngắn, với thiết kế ôm sát cơ thể giúp tôn lên đường cong quyến rũ của siêu mẫu. Kèm theo đó là áo vest khoác ngoài hững hờ tạo nên vẻ quyền lực nhưng vẫn mềm mại khi người đẹp di chuyển. Tone cam nổi bật, trắng thanh lịch hay nude quyến rũ đều được siêu mẫu xử lý rất tốt. Thanh Hằng khéo léo kết hợp cùng chiếc túi xách nhỏ và mắt kính đen độc đáo để tạo độ tương phản. Thanh Hằng khéo léo kết hợp cùng chiếc túi xách nhỏ và mắt kính đen độc đáo để tạo độ tương phản. Bộ thiết kế được đính phần tua rua đính ở ngực và sau thắt lưng tạo cảm giác quyến rũ. Những điểm nhấn như: Ren - giúp tôn lên đôi chân dài miên man cho người mẫu; cut out ở lưng; đính tà ở hai cầu vai khiến siêu mẫu trông đầy quyền lực. Những điểm nhấn như: Ren - giúp tôn lên đôi chân dài miên man cho người mẫu; cut out ở lưng; đính tà ở hai cầu vai khiến siêu mẫu trông đầy quyền lực. Không chỉ bởi những chi tiết được chăm chút kĩ trên trang phục từ đính đá ánh kim hay được thêu kì công mà chính thần thái đầy quyến rũ, cô khiến người xem không thể rời mắt bởi sự ma mị, sắc sảo của mình. Đầu tháng 12, bộ phim “Mẹ chồng” do Thanh Hằng thủ vai sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Vai Ba Trân như được đo ni đóng giày giành riêng cho người đẹp Đầu tháng 12, bộ phim “Mẹ chồng” do Thanh Hằng thủ vai sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Vai Ba Trân như được đo ni đóng giày dành riêng cho người đẹp./.

Mới đây, Thanh Hằng đã tung bộ ảnh sang trọng ngay sau khi hé lộ cảnh quay nóng cùng ca sĩ Song Luân trong phim "Mẹ chồng". Bộ trang phục của Sơn Collection được stylist Đinh Thanh Long phối đẹp mắt càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà của siêu mẫu. Không chỉ sở hữu đường cong quyến rũ, sức hút của Thanh Hằng còn đến từ thần thái mạnh mẽ, đầy tự tin. Bên cạnh nghề người mẫu, Thanh Hằng còn thử thách mình trong những vai trò mới như giám khảo, host quyền lực của Vietnam’s Next Top Model từ năm 2013. Trong bộ ảnh lần này, siêu mẫu không cần diện trang phục cut out táo bạo nhưng vẫn quyến rũ, khoe vóc dáng của mình. Ở những bộ váy ngắn, với thiết kế ôm sát cơ thể giúp tôn lên đường cong quyến rũ của siêu mẫu. Kèm theo đó là áo vest khoác ngoài hững hờ tạo nên vẻ quyền lực nhưng vẫn mềm mại khi người đẹp di chuyển. Tone cam nổi bật, trắng thanh lịch hay nude quyến rũ đều được siêu mẫu xử lý rất tốt. Thanh Hằng khéo léo kết hợp cùng chiếc túi xách nhỏ và mắt kính đen độc đáo để tạo độ tương phản. Thanh Hằng khéo léo kết hợp cùng chiếc túi xách nhỏ và mắt kính đen độc đáo để tạo độ tương phản. Bộ thiết kế được đính phần tua rua đính ở ngực và sau thắt lưng tạo cảm giác quyến rũ. Những điểm nhấn như: Ren - giúp tôn lên đôi chân dài miên man cho người mẫu; cut out ở lưng; đính tà ở hai cầu vai khiến siêu mẫu trông đầy quyền lực. Những điểm nhấn như: Ren - giúp tôn lên đôi chân dài miên man cho người mẫu; cut out ở lưng; đính tà ở hai cầu vai khiến siêu mẫu trông đầy quyền lực. Không chỉ bởi những chi tiết được chăm chút kĩ trên trang phục từ đính đá ánh kim hay được thêu kì công mà chính thần thái đầy quyến rũ, cô khiến người xem không thể rời mắt bởi sự ma mị, sắc sảo của mình. Đầu tháng 12, bộ phim “Mẹ chồng” do Thanh Hằng thủ vai sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Vai Ba Trân như được đo ni đóng giày giành riêng cho người đẹp Đầu tháng 12, bộ phim “Mẹ chồng” do Thanh Hằng thủ vai sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Vai Ba Trân như được đo ni đóng giày dành riêng cho người đẹp./.