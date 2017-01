Siêu mẫu Thanh Hằng nhận giải Giám khảo TV Show của năm

Tham dự We Choice Awards tại TP.HCM, Thanh Hằng diện trên mình chiếc đầm đen với những đường cắt xẻ táo bạo mà quyến rũ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa Vượt qua nhiều tên tuổi khác, Thanh Hằng đã giành giải Giám khảo TV Show của năm với vai trò giám khảo cho chương trình Vietnam's Next Top Model. Cô được tin tưởng giao vị trí giám khảo chương trình này trong năm 2013, 2015 và gần đây nhất là 2016. Siêu mẫu có đôi chân dài 1m12 Thanh Hằng đã tìm ra những thế hệ người mẫu sáng giá và đầy đủ tố chất sải bước tự tin trên các sàn catwalk trong nước và quốc tế như Mâu Thủy, Hương Ly và Ngọc Châu. Tham gia vào Vietnam’s Next Top Model, siêu mẫu Thanh Hằng luôn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của giới chuyên môn và khán giả yêu mến chương trình. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, Thanh Hằng cùng với ekip chuyên nghiệp của Vietnam’s Next Top Model đã tạo nên những mùa giải vô cùng thành công không chỉ về mặt truyền hình, giải trí của một chương trình truyền hình thực tế mà còn đáp ứng được những yếu tố chuyên môn. Thanh Hằng tại Vietnam's Next Top Model. Thanh Hằng giúp đỡ các thí sinh không chỉ trong các thử thách mà còn trong lối sống hàng ngày. Đặc biệt, ở mùa giải thứ 7, Thanh Hằng đã không ngần ngại lăn xả vào các thử thách để có thể thị phạm cho các thí sinh. Bên cạnh đó, Thanh Hằng cũng có nhiều hoạt động nổi bật với vai trò siêu mẫu.

