"Soi" những khiếm quyết trên cơ thể tưởng như hoàn hảo của các sao

Victoria Beckham không tự tin về nụ cười của mình, Rất hiếm khi người ta thấy được nhà thiết kế nổi tiếng cười rạng rỡ trước công chúng. Nếu có một nụ cười đẹp, bà Becks hẳn sẽ dễ gây thiện cảm hơn rất nhiều. Zac Efron nghĩ rằng anh có một cái đầu lớn không cân đối với cơ thể. Nếu nó nhỏ lại, nam diễn viên chắc chắn sẽ hài lòng với diện mạo mới của mình. Taylor Swift bị chê là có đôi mắt quá nhỏ. Nếu đôi mắt của Taylor to tròn hơn, khuôn mặt cô sẽ sáng sủa hơn nhiều. Keira Knightley luôn bị chê là có vóc dáng quá gầy guộc. Nữ diễn viên chỉ cần tăng cân một chút, trông sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Penelope Cruz sở hữu vòng 3 khá khiêm tốn. Nữ diễn viên người Tây Ban Nha sẽ hoàn hảo hơn nếu cải thiện được số đo vòng 3. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên Jude Law có gương mặt quá hiền. Chính Jude nghĩ rằng nếu mình trông ác hơn một chút thì sẽ không phải đóng đinh với những phim tình cảm lãng mạn. Kristen Stewart có đôi tai quá to, nhất là khi nữ diễn viên để kiểu tóc ngắn như thế này. Natalie Portman cho biết: "Khi chụp ảnh quảng cáo, các nhiếp ảnh gia luôn xóa 2 nốt ruồi của tôi. Điều này làm cho tôi nghĩ rằng đó là khuyết điểm trên khuôn mặt của mình". Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, chính nhờ 2 nốt ruồi đó mới làm nên vẻ đẹp đặc trưng của Natalie. Will Smith cũng có một đôi tai hơi quá khổ. Trong suốt sự nghiệp, siêu mẫu nổi tiếng Linda Evangelista luôn muốn thay đổi hình dạng chiếc mũi không hoàn hảo của mình. May mắn thay, mơ của cô chưa bao giờ trở thành hiện thực. Mọi người đều đồng ý rằng, chính cái mũi không hoàn hảo là một trong những điều giúp Linda chinh phục làng thời trang quốc tế. Josh Hutcherson của "The Hunger Games" có một khát khao, đó là trở nên cao hơn, ít nhất là so với bạn diễn Jennifer Lawrence khi cùng sánh bước trên thảm đỏ.

Victoria Beckham không tự tin về nụ cười của mình, Rất hiếm khi người ta thấy được nhà thiết kế nổi tiếng cười rạng rỡ trước công chúng. Nếu có một nụ cười đẹp, bà Becks hẳn sẽ dễ gây thiện cảm hơn rất nhiều. Zac Efron nghĩ rằng anh có một cái đầu lớn không cân đối với cơ thể. Nếu nó nhỏ lại, nam diễn viên chắc chắn sẽ hài lòng với diện mạo mới của mình. Taylor Swift bị chê là có đôi mắt quá nhỏ. Nếu đôi mắt của Taylor to tròn hơn, khuôn mặt cô sẽ sáng sủa hơn nhiều. Keira Knightley luôn bị chê là có vóc dáng quá gầy guộc. Nữ diễn viên chỉ cần tăng cân một chút, trông sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Penelope Cruz sở hữu vòng 3 khá khiêm tốn. Nữ diễn viên người Tây Ban Nha sẽ hoàn hảo hơn nếu cải thiện được số đo vòng 3. Nhiều người cho rằng, nam diễn viên Jude Law có gương mặt quá hiền. Chính Jude nghĩ rằng nếu mình trông ác hơn một chút thì sẽ không phải đóng đinh với những phim tình cảm lãng mạn. Kristen Stewart có đôi tai quá to, nhất là khi nữ diễn viên để kiểu tóc ngắn như thế này. Natalie Portman cho biết: "Khi chụp ảnh quảng cáo, các nhiếp ảnh gia luôn xóa 2 nốt ruồi của tôi. Điều này làm cho tôi nghĩ rằng đó là khuyết điểm trên khuôn mặt của mình". Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, chính nhờ 2 nốt ruồi đó mới làm nên vẻ đẹp đặc trưng của Natalie. Will Smith cũng có một đôi tai hơi quá khổ. Trong suốt sự nghiệp, siêu mẫu nổi tiếng Linda Evangelista luôn muốn thay đổi hình dạng chiếc mũi không hoàn hảo của mình. May mắn thay, mơ của cô chưa bao giờ trở thành hiện thực. Mọi người đều đồng ý rằng, chính cái mũi không hoàn hảo là một trong những điều giúp Linda chinh phục làng thời trang quốc tế. Josh Hutcherson của "The Hunger Games" có một khát khao, đó là trở nên cao hơn, ít nhất là so với bạn diễn Jennifer Lawrence khi cùng sánh bước trên thảm đỏ.