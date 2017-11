Song Joong Ki lọt top 10 mỹ nam Hàn Quốc sở hữu gương mặt “tỷ lệ vàng“

Hyun Bin từng là niềm ước ao của rất nhiều cô gái bởi vẻ đẹp vẻ đẹp nam tính và gương mặt góc cạnh, lôi cuốn. Anh đã nhận được rất nhiều lời khen từ các bác sĩ thẩm mỹ. Jo In Sung sở hữu gương mặt hài hòa, cân đối. Bên cạnh đó, anh chàng còn được nhiều người nhận xét rằng anh có tính cũng tuyệt vời không kém vẻ ngoài lôi cuốn của mình. Chắc chắn rằng bất cứ fan hâm mộ của EXO đều có cùng quan điểm rằng Suho là anh chàng điển trai nhất nhóm. Các nhà khoa học cũng chọn anh chàng là một trong 10 mỹ nam Hàn Quốc sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng". Song Seung Hun đã làm xiêu lòng biết bao fan hâm mộ nữ. Anh chàng sở hữu gương mặt nam tính và vô cùng quyến rũ. Nữ diễn viên Kim Soo Ahn từng thừa nhận mỗi khi xem phim của anh chàng Song Joong Ki: "Tôi thích Song Joong Ki đến mức mà mỗi khi nhìn vào mặt anh ấy tôi lại không thể tập trung được vào bộ phim". Có lẽ sẽ không có mỹ từ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp trên gương mặt của nam tài tử Kim Won Bin. Mọi đường nét trên gương mặt anh đều như một bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ. So Ji Sub anh chàng đã đánh cắp trái tim của nhiều cô gái cũng góp mặt trong danh sách này. Không chỉ là một diễn viên tài năng, Go Soo còn được mệnh danh là anh chàng "mỹ nam không tuổi" của Hàn Quốc. Mặc dù phải đi nhập ngũ và vắng mặt trong làng giải trí một thời gian dài nhưng quân đội vẫn không thể lấy đi nét điển trai trời phú của anh chàng Lee Seung Gi. Với gương mặt lạnh lùng, cuốn hút Kang Dong Won luôn là mẫu bạn trai lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Anh cũng từng được các nhà khoa học đánh giá gương mặt có "tỷ lệ vàng" chuẩn nhất./.

Hyun Bin từng là niềm ước ao của rất nhiều cô gái bởi vẻ đẹp vẻ đẹp nam tính và gương mặt góc cạnh, lôi cuốn. Anh đã nhận được rất nhiều lời khen từ các bác sĩ thẩm mỹ. Jo In Sung sở hữu gương mặt hài hòa, cân đối. Bên cạnh đó, anh chàng còn được nhiều người nhận xét rằng anh có tính cũng tuyệt vời không kém vẻ ngoài lôi cuốn của mình. Chắc chắn rằng bất cứ fan hâm mộ của EXO đều có cùng quan điểm rằng Suho là anh chàng điển trai nhất nhóm. Các nhà khoa học cũng chọn anh chàng là một trong 10 mỹ nam Hàn Quốc sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng". Song Seung Hun đã làm xiêu lòng biết bao fan hâm mộ nữ. Anh chàng sở hữu gương mặt nam tính và vô cùng quyến rũ. Nữ diễn viên Kim Soo Ahn từng thừa nhận mỗi khi xem phim của anh chàng Song Joong Ki: "Tôi thích Song Joong Ki đến mức mà mỗi khi nhìn vào mặt anh ấy tôi lại không thể tập trung được vào bộ phim". Có lẽ sẽ không có mỹ từ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp trên gương mặt của nam tài tử Kim Won Bin. Mọi đường nét trên gương mặt anh đều như một bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ. So Ji Sub anh chàng đã đánh cắp trái tim của nhiều cô gái cũng góp mặt trong danh sách này. Không chỉ là một diễn viên tài năng, Go Soo còn được mệnh danh là anh chàng "mỹ nam không tuổi" của Hàn Quốc. Mặc dù phải đi nhập ngũ và vắng mặt trong làng giải trí một thời gian dài nhưng quân đội vẫn không thể lấy đi nét điển trai trời phú của anh chàng Lee Seung Gi. Với gương mặt lạnh lùng, cuốn hút Kang Dong Won luôn là mẫu bạn trai lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Anh cũng từng được các nhà khoa học đánh giá gương mặt có "tỷ lệ vàng" chuẩn nhất./.