Sophia Loren: Hoàn toàn vô lý khi tình yêu không có tình dục

Đẹp không bao giờ là đủ. Bạn phải tỏa sáng lấp lánh, bạn phải vui vẻ, bạn phải làm việc và để bộ não không ngừng hoạt động. Tất cả những điều đó, bạn có thể thấy ở Sophia Loren Bà từng tâm sự: Chỉ có những người không bao giờ làm bất cứ điều gì mới không mắc sai lầm. Sai lầm là một phần của một cuộc sống. "Tôi giống như một con hươu cao cổ. Tôi có một cái cổ dài và đôi chân dài. Đó là một con vật khá ngớ ngẩn", Sophia Loren nói "Tôi nghĩ rằng sự quyến rũ đến từ bên trong chứ không phải ở một bộ ngực hoặc cặp đùi hay cái bĩu môi của bạn" "Sẽ là một sai lầm khi ai đó nghĩ rằng sau khi ra trường thì không cần phải học thêm điều gì mới". "Không có gì làm cho một người phụ nữ xinh đẹp hơn với niềm tin rằng cô ấy đẹp". "Hai lợi thế lớn mà tôi may mắn được sở hữu từ khi ra đời là sự khôn ngoan và sinh ra trong nghèo đói". "Những khó khăn trong nghề nghiệp đòi hỏi mỗi người phải tin vào chính mình. Đó là lý do tại sao một số người có tài năng tầm thường nhưng với năng lượng lớn bên trong có thể thành công hơn so với những người có tài năng hơn hẳn". "Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy mình khỏa thân bởi tôi không phải là một phụ nữ nhỏ nhắn". "Tình yêu không có tình dục hoàn toàn vô lý và tình dục chỉ đến sau tình yêu". "Sức mạnh của tuổi trẻ là tâm trí, tài năng và sự sáng tạo. Khi bạn hiểu và khai thác tốt sức mạnh này, bạn sẽ đánh bại tuổi tác".

