Sửng sốt với nhan sắc trước và sau khi trang điểm của loạt sao Hollywood

Gương mặt khi không trang điểm của Jennifer Love Hewitt trông thật nhợt nhạt, đặc biệt đôi mắt "sụp" của cô khiến nhiều người sửng sốt. Không thể phủ nhận một điều rằng gương mặt của Fergie sắc nét hơn hẳn khi trang điểm. "Rũ bỏ" lớp son phấn, nhan sắc của Pamela Anderson thật đáng lo ngại. Thần thái của Jennifer Lopez trông cuốn hút và đẹp hơn hẳn khi trang điểm, khác xa so với những lúc người đẹp để mặt mộc dù tự nhiên nhưng thiếu điểm nhấn. Nếp nhăn và vết thâm trên gương mặt Cameron Diaz lộ rõ khi cô không sử dụng phấn son. Kristen Stewart trông thật kém sắc, nhợt nhạt và thiếu đi thần thái khi lộ gương mặt mộc. Gương mặt sắc sảo của nữ diễn viên khi trang điểm trông đẹp hút hồn. Khloe Kardashian trông già hơn hẳn so với tuổi thật khi để mặt mộc ra phố, khác xa hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy của cô mỗi khi trang điểm. Jessica Biel cũng không ngoại lệ, cô đẹp hơn hẳn nếu trang điểm, đặc biệt là đôi mắt "biết cười". Những vết thâm nám trên gương mặt AnnaLynne McCord và đôi mắt thâm quầng dường như đã "biến mất" khi người đẹp trang điểm kỹ càng. Khó ai có thể nhận ra đây chính là Jessica Simpson xinh đẹp nếu như cô để mặt mộc như hình ảnh này. Kate Hudson trông xinh đẹp, rạng rỡ hơn hẳn khi cô trang điểm kỹ càng, đặc biệt tập trung vào đôi mắt "biết cười" đầy ấn tượng. Vẻ rạng rỡ của Katherine Heigl khi được trang điểm trông thật khác xa so với gương mặt mộc của cô với những vết thâm, sần sùi trên da mặt. Jennifer Garner đẹp "hút hồn" với gương mặt sắc sảo khi được trang điểm. Không thể tin được, sau khi lột bỏ lớp son phấn, gương mặt Britney Spears lại lộ rõ nhiều vết thâm nám đến vậy. Madonna cũng vậy, cô đẹp rạng rỡ hơn bao giờ hết khi được "biến hóa" dưới lớp phấn son.

