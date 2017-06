The Face: Minh Tú xin lỗi khán giả vì cư xử thô lỗ trên truyền hình

Trong thử thách cá nhân quay TVC thể thao, cả hai đội Lan Khuê và Hoàng Thuỳ đều nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia bộ môn. Ngược lại, Minh Tú cùng các thành viên của đội mình buộc phải tự bàn kịch bản, cách thức tương tác cùng các máy tập phức tạp. Trong các phần thi của đội Minh Tú, Lan Khuê đặc biệt chú ý đến thí sinh Đồng Ánh Quỳnh. Hoa khôi Áo dài nhiều lần ngắt dừng yêu cầu Ánh Quỳnh không được quá gợi cảm. Thử thách đồng đội của tuần này đòi hỏi các thí sinh phải Catwalk và tạo dáng trên đường sỏi. Sau chiến thắng của team Lan Khuê, Minh Tú buộc phải đưa Khánh Linh vào vòng loại bởi kĩ năng catwalk còn khá yếu so với mặt bằng chung. Lan Khuê vẫn thực hiện quyết định loại Khánh Linh, chọn Quỳnh Như là thí sinh tiếp tục đồng hành cùng The Face. Lý do Lan Khuê đưa ra là “Chỉ vì Khuê không nhìn thấy đường xa của Linh” và “Không có một nhãn hàng nào chọn một bản sao giống với một nhân vật nào”. Sau câu nói của Khuê, Minh Tú cảm thấy Lan Khuê lấy ý kiến cá nhân của mình để đánh giá kết quả và đã xúc phạm đến Khánh Linh. Minh Tú lên tiếng chứ không thể ôn hoà chấp nhận sự thua thiệt. Minh Tú thẳng thừng cho biết cô không phục kết quả này dù việc loại phụ thuộc vào Lan Khuê. Minh Tú đồng thời dùng thái độ cứng rắn để “bật lại” Lan Khuê, điển hình như “Đừng làm hoa hậu thân thiện, đừng làm Miss 10+1”, "Choáng" nhất là các phát ngôn “bôi cái môi thâm ra rồi nói chuyện với chị”, “Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn là tôi rất bình tĩnh rồi”. Trên trang cá nhân, Minh Tú đã gửi lời xin lỗi đến khán giả truyền hình vì sự nặng nề trong lời nói và hành động. Nguời đẹp cho biết thêm: "Tú cũng từng là thí sinh của một chương trình thực tế khác vì vậy Tú hiểu vị trí của thí sinh và khi họ không có tiếng nói - họ cảm thấy bị chèn ép. Chưa bao giờ cảm giác bảo vệ thí sinh của mình lại mạnh mẽ trong Tú như lúc đó. Tú nhất thời lựa chọn vào vai "Cám" quyết dành lại sự công tâm mà không hóa thân thành một cô "Tấm" hiền lành cam chịu".

Trong thử thách cá nhân quay TVC thể thao, cả hai đội Lan Khuê và Hoàng Thuỳ đều nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia bộ môn. Ngược lại, Minh Tú cùng các thành viên của đội mình buộc phải tự bàn kịch bản, cách thức tương tác cùng các máy tập phức tạp. Trong các phần thi của đội Minh Tú, Lan Khuê đặc biệt chú ý đến thí sinh Đồng Ánh Quỳnh. Hoa khôi Áo dài nhiều lần ngắt dừng yêu cầu Ánh Quỳnh không được quá gợi cảm. Thử thách đồng đội của tuần này đòi hỏi các thí sinh phải Catwalk và tạo dáng trên đường sỏi. Sau chiến thắng của team Lan Khuê, Minh Tú buộc phải đưa Khánh Linh vào vòng loại bởi kĩ năng catwalk còn khá yếu so với mặt bằng chung. Lan Khuê vẫn thực hiện quyết định loại Khánh Linh, chọn Quỳnh Như là thí sinh tiếp tục đồng hành cùng The Face. Lý do Lan Khuê đưa ra là “Chỉ vì Khuê không nhìn thấy đường xa của Linh” và “Không có một nhãn hàng nào chọn một bản sao giống với một nhân vật nào”. Sau câu nói của Khuê, Minh Tú cảm thấy Lan Khuê lấy ý kiến cá nhân của mình để đánh giá kết quả và đã xúc phạm đến Khánh Linh. Minh Tú lên tiếng chứ không thể ôn hoà chấp nhận sự thua thiệt. Minh Tú thẳng thừng cho biết cô không phục kết quả này dù việc loại phụ thuộc vào Lan Khuê. Minh Tú đồng thời dùng thái độ cứng rắn để “bật lại” Lan Khuê, điển hình như “Đừng làm hoa hậu thân thiện, đừng làm Miss 10+1”, "Choáng" nhất là các phát ngôn “bôi cái môi thâm ra rồi nói chuyện với chị”, “Xin lỗi nha, đã dám vô nói chuyện với bạn là tôi rất bình tĩnh rồi”. Trên trang cá nhân, Minh Tú đã gửi lời xin lỗi đến khán giả truyền hình vì sự nặng nề trong lời nói và hành động. Nguời đẹp cho biết thêm: "Tú cũng từng là thí sinh của một chương trình thực tế khác vì vậy Tú hiểu vị trí của thí sinh và khi họ không có tiếng nói - họ cảm thấy bị chèn ép. Chưa bao giờ cảm giác bảo vệ thí sinh của mình lại mạnh mẽ trong Tú như lúc đó. Tú nhất thời lựa chọn vào vai "Cám" quyết dành lại sự công tâm mà không hóa thân thành một cô "Tấm" hiền lành cam chịu".