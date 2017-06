Thời gian dường như chỉ khiến Charlize Theron thêm đẹp hơn

Tại buổi công chiếu phim "2 Days in the Valley" năm 1996, Charlize Theron khi đó mới 21 tuổi. Tuy ăn mặc khá giản dị, nhưng nữ diễn viên vẫn khiến người khác xao xuyến bởi nét đẹp tự nhiên. Tại buổi công chiếu phim "Mad City" năm 1997, Charlize Theron xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính. Nữ diễn viên còn gây sốc khi không mặc nội y để lấp ló vòng 1. Tại Liên hoan phim hàng năm lần thứ 36 ở New York năm 1998, Theron không ngại khoe vòng 1 căng đầy trên thảm đỏ. Theron trông rất quyến rũ tại buổi chiếu ra mắt phim "Monster" ở năm 2003 Hollywood với mái tóc được uốn lọn mềm mại, đôi môi màu nude bóng gợi cảm. Charlize Theron giành được giải Oscar cho vai diễn trong "Monster", và trở thành tên tuổi sáng chói ở Hollywood. Nữ diễn viên đã phải hy sinh sắc đẹp để hóa thân thành một kẻ giết người hàng loạt. Charlize Theron đầy bí ẩn với mái tóc đen tại tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 62 năm 2005. Tại Lễ trao giải GLAAD Media lần thứ 17 năm 2006, Theron nổi bật với mái tóc được vấn theo kiểu Pháp tao nhã cùng đôi môi đỏ rực đầy quyến rũ. Một năm sau đó, Charlize Theron xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng cá tính. Nữ diễn viên đẹp lên theo thời gian với gu ăn mặc tinh tế. Charlize Theron tham dự sự kiện Vanity Fair Oscar Party năm 2011 với đầm trắng lệch vai thanh lịch cùng mái tóc bạch kim buông xõa. Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 69 năm 2012, Theron diện đầm hồng xẻ ngực, lối trang điểm tự nhiên làm tôn lên vẻ quyến rũ. Tại buổi công chiếu phim "Snow White And The Huntsman" ở London, Anh năm 2012, Charlize Theron thu hút mọi sự chú ý với đầm đen xuyên thấu, đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng. Charlize Theron rạng rỡ với đôi môi đỏ khi dự sự kiện công chiếu phim "A Millions Way To Die In The West" ở Los Angeles, Mỹ năm 2014. Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 năm 2015, Charlize Theron khoe vai trần trên thảm đỏ. Nhan sắc của Charlize Theron ngày càng mặn mà. Ở tuổi 41, nữ minh tinh vẫn quyến rũ chết người.

