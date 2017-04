Mới đây nhất, theo một nguồn tin, Brad Pitt bị bắt gặp hẹn hò với Sienna Miller - nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong phim do công ty Plan B của nam tài tử sản xuất trong bữa tiệc ở Los Angeles, Mỹ hồi giữa tuần trước. Được biết, hai người đến một nhà hàng gần rạp ArcLight sau khi tham dự buổi công chiếu The Lost City of Z với các thành viên trong đoàn phim.

Thực hư Brad Pitt đang hẹn hò với nữ diễn viên Sienna Miller. Ảnh Getty

Theo đó, một nhân chứng có mặt trong nhà hàng tại thời điểm đó kể lại rằng, Brad Pitt và Sienna Miller nói chuyện với nhau khá lâu và có vẻ như họ đang tán tỉnh nhau. Dường như đã lâu lắm rồi, kể từ sau khi ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt không có được tâm trạng vui như vậy.

Trước những ồn ào này, đại diện của Brad Pitt lên tiếng khẳng định không hề có chuyện nam tài tử hẹn hò với Sienna Miller như tin đồn. Cả hai đi ăn cùng nhóm bạn sau buổi công chiếu phim mà thôi, giữa họ không có quan hệ tình cảm nam nữ.

Hồi năm 2015, Brad Pitt và Sienna Miller cũng bị đồn đang hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nữ diễn viên bày tỏ, "Sự thật là Brad Pitt đang sản xuất bộ phim mà tôi vừa thực hiện nhưng tôi không gặp anh ấy. Brad Pitt thậm chí còn không có mặt ở trường quay, tôi chỉ gặp anh có hai lần. Thật nực cười khi nói chúng tôi hẹn hò"./.