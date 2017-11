Trượt MTV EMA, Đàm Vĩnh Hưng vẫn hạnh phúc trong vòng tay người hâm mộ

Đàm Vĩnh Hưng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến đi châu Âu dự lễ trao giải MTV EMA 2017. Rất đông người hâm mộ đã có mặt trước đó 2 giờ đồng hồ để chờ đợi nam ca sĩ. Họ đã chuẩn bị chiếc huy chương vàng và chiếc cúp đặc biệt có in dòng chữ “Giải thưởng lớn nhất của fans dành cho Mr. Đàm” để dành tặng giọng ca “Say tình”. Ngay khi Mr. Đàm xuất hiện tại cổng ra ga quốc tế, các fans đã cùng nhau gởi lời động viên và hai món quà mà họ đã chuẩn bị trước đó nhiều ngày. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh thật sự xúc động và cảm kích trước hành động bất ngờ của khán giả hâm mộ. Dù không nhận được giải thưởng “Nghệ sĩ xuất sắc nhất Đông Nam Á” tại MTV EMA do sự sai lệch thông tin về thời gian bình chọn do MTV Việt Nam công bố, nam ca sĩ vẫn chia sẻ cảm xúc hạnh phúc vì luôn có khán giả đồng hành cùng mình trên mọi chặng đường, mọi dự án âm nhạc hay bất kỳ giải thưởng và gameshow nào. Ngay sau khi trở về TP. Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cùng ekip chuẩn bị cho tiết mục chung kết của “Tuyệt Đỉnh Song Ca” và tiếp tục bay ra Hà Nội trong ngày để tham gia một sự kiện diễn ra vào tối 16/11. Anh bật mí, trong thời gian tới sẽ cho ra mắt hai album nhạc trẻ hứa hẹn sẽ gây bão trên diện rộng sau các dự án về bolero trong năm 2017. Trước đó, khán giả Việt Nam bất ngờ khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị trượt khỏi hạng mục Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất). Trước đó, anh luôn dẫn đầu bình chọn và được dự đoán chiến thắng ở giải thưởng âm nhạc năm nay. Ngay sau đó, trong thông cáo báo chí gởi đến giới truyền thông, MTV Việt Nam đã thừa nhận việc nhầm lẫn trong việc công bố thời gian đóng cổng bình chọn khiến đại diện nước bạn có cơ hội vượt lên dẫn đầu./.

