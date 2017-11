Văn Mai Hương khiến khán giả thích thú khi hát live loạt hit mới

Trong buổi showcase của bộ phim “Yêu em bất chấp” tại TP. Đà Nẵng tối 27/11, Văn Mai Hương đã khiến đông đảo khán giả "đứng ngồi không yên" với loạt bài hit tình cảm, da diết nói về chuyện tình buồn như: "Những khát khao ấy", "Lâu đài cát"... Trái ngược với những giai điệu da diết trong các ca khúc của Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương lại khuấy động không khí với 2 ca khúc: "Yêu em thương em", "Theo anh". Không trình bày những bài hát gắn liền với tên tuổi, lần xuất hiện này, Hoài Lâm ngẫu hứng thể hiện một đoạn hát xẩm của cố nghệ nhân, NSƯT Hà Thị Cầu. Theo yêu cầu của khán giả, Hoài Lâm còn song ca cùng Ali Hoàng Dương thêm các ca khúc: "Sau tất cả", "Bay". Buổi showcase “Yêu em bất chấp” còn có sự góp mặt của một số nghệ sĩ như: Phạm Hồng Phước,... Diễn viên Kim Xuân Vợ chồng đạo diễn, diễn viên Đức Thịnh - Thanh Thúy Trong sự kiện ấm cúng được tổ chức tại Khánh sạn Royal Lotus, Đà Nẵng, đại diện nhà sản xuất Live Media, đạo diễn Văn Công Viễn, cùng dàn diễn viên: Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Thảo, Ali Hoàng Dương... vui vẻ hội ngộ, chụp hình kỷ niệm trên thảm đỏ. Trong phần giao lưu chính thức, những thước phim bắt mắt của "Yêu em bất chấp" được kỳ công thực hiện tại các địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng cũng gây thích thú cho nhiều người. Lần đầu tiên được xem những thước phim do chính mình diễn xuất trong “Yêu em bất chấp”, Ngọc Thanh Tâm cho biết cô rất xúc động vì đã thể hiện được hình ảnh, tính cách của nhân vật. Với nhiều cảnh quay trên tàu lượn siêu tốc, núi cao, dưới hồ nước... nam chính Hoài Lâm tiết lộ phim “Yêu em bất chấp” đã mang tới cho anh những kỉ niệm và cả nỗi sợ hãi chưa bao giờ trải qua. Về phía Ngọc Thảo, cô chia sẻ vai diễn trong phim “Yêu em bất chấp” là nhân vật không có trong kịch bản gốc. Đây cũng là một yếu tố mới mẻ mà đoàn phim muốn mang tới cho khán giả Việt Nam. Lần đầu thử sức với công việc diễn xuất, diễn viên khách mời Ali Hoàng Dương hi vọng cũng học hỏi được những kinh nghiệm nhất định và sẽ nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. “Yêu em bất chấp” mang nội dung xoay quanh mối quan hệ nắm, buông thất thường của Minh Khôi (Hoài Lâm) và cô nàng bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Khôi là một chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt tính. Một lần vô tình cứu được cô nàng bí ẩn (Diệu Hiền) đang say khướt, cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ khó nắm bắt nhưng cũng đầy hấp lực. Cô gái có tính tình kì lạ, ngổ ngáo ấy có ngoại hình đúng như cô gái trong mơ mà Khôi luôn ao ước. Phim “Yêu em bất chấp” dự kiến chiếu tại rạp trên toàn quốc vào năm 2018./.

