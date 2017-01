“Vàng Anh” Minh Hương sánh đôi Hoa hậu Thu Thủy làm MC

Sau sự xuất hiện của Hoa hậu Thu Thủy với vai trò MC bản tin "an ninh toàn cảnh" phát sóng hàng ngày trên Đài truyền hình Công an nhân dân, thì diễn viên Minh Hương cũng chính thức trở thành MC bản tin. Hoa hậu Thu Thủy và "Vàng Anh" Minh Hương thường cùng xuất hiện dẫn trong bản tin. Hai người đẹp luôn đồng hành một cách ăn ý và thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem truyền hình. Hướng tới sự gần gũi, thân thiện với người xem, cả Thu Thủy và Minh Hương đều tạo cho khán giả đài một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo, mạnh mẽ với các thông tin an ninh xã hội tưởng như khá khô cứng. Cũng như Hoa hậu Thu Thủy, Minh Hương cho biết, cô thích phong cách làm mới mẻ của "An ninh toàn cảnh" và bản thân cô rất hứng thú với những thông tin mà bản tin đem lại. Qua vai trò MC của chương trình, cô cũng biết thêm rất nhiều kiến thức về an ninh xã hội. Cẩn thận, chỉn chu cho công việc, bản tin "An ninh toàn cảnh" được làm trực tiếp hàng ngày nên Minh Hương luôn đến sớm để tập dượt kỹ lại kịch bản đảm bảo việc lên sóng được kỹ lưỡng nhất. Bận rộn với chương trình, nhưng Minh Hương hài lòng về công việc mà cô yêu thích. Trở thành MC bản tin thời sự cũng giúp Minh Hương chững chạc và tạo được thêm nhiều kinh nghiệm, bề dày kiến thức cho công việc của cô.

