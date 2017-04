Vợ “Thần Sấm” Chris Hemsworth chia sẻ về cuộc sống như mơ với chồng

Mới đây nhất, Elsa Pataky - bà xã của Chris Hemsworth đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc hôn nhân của mình. Theo đó, người phụ nữ này cho biết, cũng như bao gia đình khác, vợ chồng cô đã và đang vun đắp tình cảm bằng những cử chỉ, hành động ngọt ngào dành cho nhau mỗi ngày. Hiện tại, cô đang có cuộc sống "đẹp như mơ" bên nam diễn viên "Thần Sấm".

Elsa Pataky và Chris Hemsworth.

Chia sẻ với People, Elsa Pataky cho biết, "Tôi và Chris Hemsworth đã quyết định rời khỏi Los Angeles trở về quê hương Australia sinh sống để các con có cuộc sống riêng tư hơn. Chúng tôi không mong các con tiếp xúc với truyền thông quá sớm".

Trong buổi công chiếu ra mắt bộ phim mới của mình mang tựa đề "The Fate of the Furious" tại New York vào hôm thứ 7 (8/4) vừa qua, Elsa Pataky nói, "Tôi và Chris Hemsworth đang sống rất hạnh phúc bên các con - con gái India, 4 tuổi và hai cậu nhóc sinh đôi tên là Tristan và Sasha, 3 tuổi. Chúng tôi đang được tận hưởng cuộc sống quê nhà bình yên, nơi mà chồng tôi tin các con sẽ học được tình yêu thiên nhiên, động vật và có tâm hồn giàu cảm xúc".

Chris Hemsworth sinh năm 1983 là một trong số ít các diễn viên người Australia thành công và giữ được tên tuổi lâu tại Hollywood. Anh được khán giả biết đến là một trong những siêu anhhùng nổi bật của nhà Marvel với vai diễn Thần Sấm Thor. Tuy nhiên, khác với hình tượng "hầm hố" và có phần “bạo lực” trên phim, ngoài đời Chris Hemsworth là ông chồng yêu vợ hết mực và là ông bố ngọt ngào của 3 đứa con.

Chris Hemsworth kết hôn cùng nữ diễn viên người Tây Ban Nha Elsa Pataky vào năm 2010.