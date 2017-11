Vô vàn lý do hủy show của sao Hollywood

Nữ ca sĩ Shakira từng bất ngờ hủy show diễn tại Đức trong tour diễn vòng quanh thế giới mang tên "El Dorado world tour" vào ngày 8/11 vừa qua vì lý do để...luyện giọng. Sau đó, nữ ca sĩ người Colombia đã thông báo sẽ trở lại cuộc hành trình tại Montpellier, Pháp vào ngày 16/11 sắp tới. Nhiều người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi Selena Gomez tuyên bố hủy show "Revival world tour" vào tháng 8/2016 để giải quyết các vấn đề sức khoẻ liên quan đến căn bệnh Lupus từ một năm trước. Đầu năm nay, phía Mr.Worldwide đã thông báo rằng show diễn "Climate Change tour" tại châu Á của Pitbull bị huỷ bỏ do nam ca sĩ bị trùng lịch. "Thật đáng tiếc rằng Pitbull sẽ không thể thực hiện show diễn "Climate Change tour" tại châu Á. Các nghệ sĩ gửi lời xin lỗi sâu sắc với những người hâm mộ đã ủng hộ và rất hy vọng sẽ đến châu Á trong tương lai," đại diện của IME Asia đã tuyên bố. Jennifer Lopez cũng gây bất ngờ khi cô hủy bỏ buổi biểu diễn trong đêm giao thừa tại câu lạc bộ đêm ở Miami vào năm 2016 vì lý do muốn dành thời gian bên người thân và gia đình. Ca sĩ Demi Lovato từng hủy bỏ chuyến lưu diễn tại Bắc Carolina cùng với Nick Jonas để thể hiện quan điểm đứng về phía cộng đồng những người đồng tính (LGBT). "Một trong những mục tiêu của chúng tôi trong tour diễn này là tạo ra một bầu không khí thoải mái, nơi mà mọi người tham dự đều cảm thấy bình đẳng, bao gồm việc thừa nhận họ là ai", lý giải cho việc hủy show, cặp đôi đã chia sẻ trên trang cá nhân Twitter. Sau trận động đất "khủng khiếp", mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại Mexico vào tháng 9, Ricky Martin đã huỷ các buổi hòa nhạc dự kiến tại thủ đô của đất nước này. Khi còn là một thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony, vì quá hoảng sợ với phản ứng quá kích của fan hâm mộ, Camila Cabello đã rời khỏi sân khấu hủy bỏ những buổi diễn còn lại của cô ấy vào năm 2016. Theo People en Español, giọng ca "Despacito" - Daddy Yankee đã phải hủy một buổi hòa nhạc tại Colombia vào năm ngoái sau khi nhập viện vì tăng huyết áp, hạ đường huyết và mất nước. Sau khi bán hết vé, nam ca sĩ người Colombia - Maluma đã buộc phải hủy bỏ buổi hòa nhạc của mình tại Rome vì vấn đề sức khỏe. Năm ngoái, ca sĩ Mexico - Luis Miguel đã huỷ bỏ show diễn của mình tại thành phố Mexico vì những lo ngại về sức khoẻ: "Nam ca sĩ phải hoàn thành các biện pháp điều trị y khoa cần thiết mà ông đã bắt đầu từ năm 2015 để hồi phục hoàn toàn", đại diện của Miguel giải thích./.

Nữ ca sĩ Shakira từng bất ngờ hủy show diễn tại Đức trong tour diễn vòng quanh thế giới mang tên "El Dorado world tour" vào ngày 8/11 vừa qua vì lý do để...luyện giọng. Sau đó, nữ ca sĩ người Colombia đã thông báo sẽ trở lại cuộc hành trình tại Montpellier, Pháp vào ngày 16/11 sắp tới. Nhiều người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi Selena Gomez tuyên bố hủy show "Revival world tour" vào tháng 8/2016 để giải quyết các vấn đề sức khoẻ liên quan đến căn bệnh Lupus từ một năm trước. Đầu năm nay, phía Mr.Worldwide đã thông báo rằng show diễn "Climate Change tour" tại châu Á của Pitbull bị huỷ bỏ do nam ca sĩ bị trùng lịch. "Thật đáng tiếc rằng Pitbull sẽ không thể thực hiện show diễn "Climate Change tour" tại châu Á. Các nghệ sĩ gửi lời xin lỗi sâu sắc với những người hâm mộ đã ủng hộ và rất hy vọng sẽ đến châu Á trong tương lai," đại diện của IME Asia đã tuyên bố. Jennifer Lopez cũng gây bất ngờ khi cô hủy bỏ buổi biểu diễn trong đêm giao thừa tại câu lạc bộ đêm ở Miami vào năm 2016 vì lý do muốn dành thời gian bên người thân và gia đình. Ca sĩ Demi Lovato từng hủy bỏ chuyến lưu diễn tại Bắc Carolina cùng với Nick Jonas để thể hiện quan điểm đứng về phía cộng đồng những người đồng tính (LGBT). "Một trong những mục tiêu của chúng tôi trong tour diễn này là tạo ra một bầu không khí thoải mái, nơi mà mọi người tham dự đều cảm thấy bình đẳng, bao gồm việc thừa nhận họ là ai", lý giải cho việc hủy show, cặp đôi đã chia sẻ trên trang cá nhân Twitter. Sau trận động đất "khủng khiếp", mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại Mexico vào tháng 9, Ricky Martin đã huỷ các buổi hòa nhạc dự kiến tại thủ đô của đất nước này. Khi còn là một thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony, vì quá hoảng sợ với phản ứng quá kích của fan hâm mộ, Camila Cabello đã rời khỏi sân khấu hủy bỏ những buổi diễn còn lại của cô ấy vào năm 2016. Theo People en Español, giọng ca "Despacito" - Daddy Yankee đã phải hủy một buổi hòa nhạc tại Colombia vào năm ngoái sau khi nhập viện vì tăng huyết áp, hạ đường huyết và mất nước. Sau khi bán hết vé, nam ca sĩ người Colombia - Maluma đã buộc phải hủy bỏ buổi hòa nhạc của mình tại Rome vì vấn đề sức khỏe. Năm ngoái, ca sĩ Mexico - Luis Miguel đã huỷ bỏ show diễn của mình tại thành phố Mexico vì những lo ngại về sức khoẻ: "Nam ca sĩ phải hoàn thành các biện pháp điều trị y khoa cần thiết mà ông đã bắt đầu từ năm 2015 để hồi phục hoàn toàn", đại diện của Miguel giải thích./.