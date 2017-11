Vua đầu bếp: An Nguy bật khóc trước nhận xét của ban giám khảo

Ở tập trước, thất bại trong thử thách món “Chè trôi nước” đến từ giám khảo Tịnh Hải, diễn viên Bảo Thanh đành phải ra về trong tiếc nuối. Tuần này, 3 thí sinh còn lại cũng là 3 diễn viên rất được yêu mến – An Nguy, Đức Hải, Thanh Vân Hugo sẽ tiếp tục đối diện với những thử thách đầy cam go phía trước.

3 diễn viên An Nguy, Đức Hải và Thanh Vân Hugo sẽ tiếp tục với những thử thách trong gian bếp "Vua đầu bếp"

Để tiếp tục ra ứng viên xứng đáng bước tiếp vào vòng sau, 3 diễn viên An Nguy, Đức Hải và Thanh Vân Hugo sẽ tiếp tục tranh tài trong hai thử thách ở tập này và có ít nhất một diễn viên sẽ chia tay Vua đầu bếp. Trong thử thách đầu tiên – Chiếc hộp bí mật, thí sinh nào chiến thắng sẽ dành lợi thế lớn ở phần thi tiếp theo.

Vân Hugo

Đức Hải hoàn toàn không đồng ý với nhận xét của giám khảo Jack Lee

Đối mặt với thử thách đầu tiên, sau khi hoàn thành món ăn của mình và mang lên cho thử, Đức Hải đã tỏ ra hoàn toàn không đồng tình với ý kiến của giám khảo Jack Lee.

Trong khi giám khảo Jack Lee cho rằng “cá đã bị nấu quá chín” thì Đức Hải lại có một lập luận rất chặt chẽ “cá kho thì phải được nấu chín hơn một chút, đây không phải là một món áp chảo hay là nướng, nếu nướng thì hai phần ba là chín, phần còn lại phải hồng, đã là món cá kho thì cần thời gian để cho thẩm thấu các nguyên liệu khi mà mình kho cá”.

Diễn viên Đức Hải

Trước quan điểm rất khác biệt của nam giám khảo, Đức Hải khẳng định: “Mình muốn thể hiện bằng tính cách của mình – chứ không phải mình muốn thể hiện mình là đầu bếp 5 sao của Nhật”.

Là một đầu bếp tại gia, thế nhưng những lập luận về hương vị cũng như cách thức chế biến món ăn của Đức Hải cho thấy anh rất am hiểu về ẩm thực, cũng như kinh nghiệm tích luỹ từ những chuyến đi trải nghiệm của mình.

Trước một giám khảo dày dạn kinh nghiệm như Jack Lee, một đầu bếp 5 sao từng thực hiện rất nhiều món ăn cho các ngôi sao Hollywood, liệu món ăn của Đức Hải có giúp anh an toàn ở vòng thi này?

An Nguy lại rưng rưng nước mắt trong gian bếp của "Vua đầu bếp"

Khác với một Thanh Vân Hugo hoạt ngôn, hay một Đức Hải điềm tĩnh nhưng luôn tạo không khí vui vẻ trong gian bếp, An Nguy lại có phần “lạnh lùng” và luôn tập trung cao độ khi làm việc.

Ở thử thách này, tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh trong suốt quá trình thực hiện món ăn nhưng sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên, An Nguy đã hơi “mếu máo” khi nghe giám khảo Tịnh Hải nhận xét về món ăn của mình.

An Nguy không kìm chế được cảm xúc trước nhận xét của ban giám khảo

Vẫn là An Nguy với sự tự tin, thông minh và bản lĩnh, thế nhưng, đã có điều gì đó xảy ra khiến cô nàng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Phải chăng do món ăn có vấn đề? Hay những nhận xét quá nghiêm khắc của giám khảo đã làm An Nguy lo lắng?

Trải qua hành trình khám phá ẩm thực trong gian bếp của Vua đầu bếp, khán giả lại có dịp chứng kiến nhiều khía cạnh hơn của người nổi tiếng, họ có thể nấu ăn, có sự am hiểu ẩm thực nhất định và gây ngạc nhiên cho ban giám khảo bởi sự thông minh và sáng tạo trong cách chế biến món ăn của mình.

Cuộc chiến giữa 3 diễn viên tài năng và nổi tiếng – An Nguy, Đức Hải và Thanh Vân Hugo, liệu ai sẽ may mắn chinh phục được khẩu vị của bộ ba quyền lực Jack Lee, Tịnh Hải và Tuấn Hải bằng những món ăn tinh tế và hấp dẫn của mình?

Ai sẽ phải dừng bước trước những áp lực ngày một tăng trong gian bếp chính?

Tất cả sẽ được bật mí trong tập tiếp theo, của "Vua đầu bếp" - Phiên bản Người nổi tiếng, được phát sóng vào lúc 20h tối chủ nhật 12/11/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

