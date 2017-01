Will Smith và những vai ông bố “vĩ đại” trên màn ảnh

Will Smith bắt đầu được người hâm mộ điện ảnh chú ý tới nhiều hơn sau vai diễn chính đầu tiên cùng con trai Jaden trong “The Pursuit of Happiness - Mưu cầu hạnh phúc” (2006). Anh vào vai một người cha lang thang vừa phải vật lộn mưu sinh, nuôi con nhỏ, vừa ước mơ thành triệu phú. Bộ phim đã chứng minh rằng không có điều gì quan trọng, thiêng liêng và mạnh mẽ hơn tình yêu thương giữa cha và con. Will Smith đã diễn vai Chris rất đạt, khiến cho khán giả cảm nhận được vẻ bất lực và bi thương của một người đàn ông không lo nổi gánh nặng cơm áo cho vợ con. Trong "The Pursuit of Happiness", con trai luôn là nguồn động viên lớn nhất của Chris. Vô gia cư, hai cha con dắt nhau lang thang trên phố, đôi mắt Chris nhìn con trai ánh lên những nét yêu thương và áy náy như ngầm xin lỗi. Có thể nói, “The Pursuit of Happiness” đánh dấu mốc huy hoàng trong sự nghiệp diễn xuất của Will Smith. Vào năm 2013, Will lại chinh phục khán giả trong "After Earth - Trở lại Trái Đất" (2013). Bộ phim đã truyền tải thông điệp ý nghĩa từ mối quan hệ cha-con và gia đình chính là là chỗ dựa vững chắc, tin tưởng duy nhất của mỗi người. Trong vai diễn lần này, Will Smith đã cho chúng ta thấy về hình ảnh của một ông bố sĩ quan chỉ huy cao cấp rất khác - cứng rắn, rất nghiêm khắc và không tin tưởng con mình. Cho đến khi chỉ còn hai cha con cùng nhau sống sót sau vụ nổ, Cypher bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ trước đây về Kitai và đặt niềm tin vào cậu bé. Bằng tất cả tình cảm của người cha, mong muốn được thấu hiểu con cái và kỹ năng chiến đấu bậc thầy của một sĩ quan dày dặn, Cypher chỉ bảo Kitai với tư cách một người cha với con trai. Khác với tình cảm cha con luôn quấn quýt nhau trong "The Pursuit of Happyness", trong "After Earth", tình cảm ấy đã được thay bằng sự trưởng thành, quá trình tìm hiểu và tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ cha và con trai. Tuy "After Earth" không được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, nhưng Will một lần nữa cho thấy “cái duyên” của mình với vai diễn một người bố khi đóng cùng đứa con trai ruột của mình. Năm 2015 vừa qua, Will Smith quyết định trở lại màn ảnh bằng dự án phim "Suicide Squad - Biệt đội cảm tử". Có thể nói, Deadshot của Will Smith khá tròn vai và cũng không có gì ngạc nhiên khi diễn xuất của Smith trở thành điểm sáng của bộ phim. Nhập vai kẻ giết người thuê khét tiếng - Floyd Lawton nhưng có tên gọi quen thuộc là Deadshot, anh đã thể hiện một góc khuất riêng của một kẻ sát thủ chính là hình ảnh của một người cha luôn nghĩ và hướng về con gái. Deadshot là một tay bắn tỉa thiện xạ với đôi mắt cú vọ tinh tường - giống như miệng lưỡi của anh ta. Deadshot là một người thủ lĩnh đáng để tin cậy. Nhưng đằng sau những việc làm của hắn là cả một tình yêu thương bất tận của cha dành cho con, tất cả đều vì mục đích muốn kiếm tiền cung cấp cho cô con gái. Will Smith một lần nữa lại chiếm trọn trái tim người xem bởi hình ảnh của một người cha sát thủ luôn khao khát giành được quyền nuôi con, luôn mong muốn thực hiện ước mơ cho con được học trường đại học “xịn” như Harvard, Yale… Bộ phim "Collateral Beauty – Vẻ đẹp cuộc sống" là tác phẩm tâm lý đỉnh cao xoay quanh câu chuyện của Howard – một người cha tội nghiệp phải trải qua nỗi mất mát lớn khi mất đi cô con gái bé bỏng. Người cha thậm chí đã lựa chọn cách viết thư như một biện pháp để giải tỏa tâm lý, và thật bất ngờ, định mệnh đã trả lời anh bằng những con người mới, những câu chuyện mới để kéo anh trở lại một cuộc sống ý nghĩa. Nam tài tử da màu Will Smith đã thủ vai chính trong "Vẻ đẹp cuộc sống" với nhân vật Howard. Hình ảnh một người cha mặc quần áo tối màu, đạp xe chầm chậm trên những con phố, phớt lờ hoàn toàn mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm lại những khoảnh khắc cùng cô con gái nhỏ, thực sự sẽ để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng người xem. Và sau khi mất đi đứa con gái, ông đã u uất, bàng quang, sống thu mình với mọi thứ xung quanh. “Ánh mắt biết nói” của Will Smith trong "Collateral Beauty". Với Will Smith, tình yêu gia đình chính là chất xúc tác, động lực để anh thành công và đạt được những giải thưởng xuất sắc nhất. Trong gia đình, Will Smith luôn tạo điều kiện cho các con theo đuổi đam mê nghệ thuật và tham gia các dự án cùng mình vì: “Gia đình sẽ gắn kết khi chúng ta làm việc cùng nhau”. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/PeFLh4Uvk3FrWhdTzAag/2017_01_12/COLLATERAL_BEAUTY_Trailer_2_TRIU.mp4

Will Smith bắt đầu được người hâm mộ điện ảnh chú ý tới nhiều hơn sau vai diễn chính đầu tiên cùng con trai Jaden trong “The Pursuit of Happiness - Mưu cầu hạnh phúc” (2006). Anh vào vai một người cha lang thang vừa phải vật lộn mưu sinh, nuôi con nhỏ, vừa ước mơ thành triệu phú. Bộ phim đã chứng minh rằng không có điều gì quan trọng, thiêng liêng và mạnh mẽ hơn tình yêu thương giữa cha và con. Will Smith đã diễn vai Chris rất đạt, khiến cho khán giả cảm nhận được vẻ bất lực và bi thương của một người đàn ông không lo nổi gánh nặng cơm áo cho vợ con. Trong "The Pursuit of Happiness", con trai luôn là nguồn động viên lớn nhất của Chris. Vô gia cư, hai cha con dắt nhau lang thang trên phố, đôi mắt Chris nhìn con trai ánh lên những nét yêu thương và áy náy như ngầm xin lỗi. Có thể nói, “The Pursuit of Happiness” đánh dấu mốc huy hoàng trong sự nghiệp diễn xuất của Will Smith. Vào năm 2013, Will lại chinh phục khán giả trong "After Earth - Trở lại Trái Đất" (2013). Bộ phim đã truyền tải thông điệp ý nghĩa từ mối quan hệ cha-con và gia đình chính là là chỗ dựa vững chắc, tin tưởng duy nhất của mỗi người. Trong vai diễn lần này, Will Smith đã cho chúng ta thấy về hình ảnh của một ông bố sĩ quan chỉ huy cao cấp rất khác - cứng rắn, rất nghiêm khắc và không tin tưởng con mình. Cho đến khi chỉ còn hai cha con cùng nhau sống sót sau vụ nổ, Cypher bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ trước đây về Kitai và đặt niềm tin vào cậu bé. Bằng tất cả tình cảm của người cha, mong muốn được thấu hiểu con cái và kỹ năng chiến đấu bậc thầy của một sĩ quan dày dặn, Cypher chỉ bảo Kitai với tư cách một người cha với con trai. Khác với tình cảm cha con luôn quấn quýt nhau trong "The Pursuit of Happyness", trong "After Earth", tình cảm ấy đã được thay bằng sự trưởng thành, quá trình tìm hiểu và tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ cha và con trai. Tuy "After Earth" không được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, nhưng Will một lần nữa cho thấy “cái duyên” của mình với vai diễn một người bố khi đóng cùng đứa con trai ruột của mình. Năm 2015 vừa qua, Will Smith quyết định trở lại màn ảnh bằng dự án phim "Suicide Squad - Biệt đội cảm tử". Có thể nói, Deadshot của Will Smith khá tròn vai và cũng không có gì ngạc nhiên khi diễn xuất của Smith trở thành điểm sáng của bộ phim. Nhập vai kẻ giết người thuê khét tiếng - Floyd Lawton nhưng có tên gọi quen thuộc là Deadshot, anh đã thể hiện một góc khuất riêng của một kẻ sát thủ chính là hình ảnh của một người cha luôn nghĩ và hướng về con gái. Deadshot là một tay bắn tỉa thiện xạ với đôi mắt cú vọ tinh tường - giống như miệng lưỡi của anh ta. Deadshot là một người thủ lĩnh đáng để tin cậy. Nhưng đằng sau những việc làm của hắn là cả một tình yêu thương bất tận của cha dành cho con, tất cả đều vì mục đích muốn kiếm tiền cung cấp cho cô con gái. Will Smith một lần nữa lại chiếm trọn trái tim người xem bởi hình ảnh của một người cha sát thủ luôn khao khát giành được quyền nuôi con, luôn mong muốn thực hiện ước mơ cho con được học trường đại học “xịn” như Harvard, Yale… Bộ phim "Collateral Beauty – Vẻ đẹp cuộc sống" là tác phẩm tâm lý đỉnh cao xoay quanh câu chuyện của Howard – một người cha tội nghiệp phải trải qua nỗi mất mát lớn khi mất đi cô con gái bé bỏng. Người cha thậm chí đã lựa chọn cách viết thư như một biện pháp để giải tỏa tâm lý, và thật bất ngờ, định mệnh đã trả lời anh bằng những con người mới, những câu chuyện mới để kéo anh trở lại một cuộc sống ý nghĩa. Nam tài tử da màu Will Smith đã thủ vai chính trong "Vẻ đẹp cuộc sống" với nhân vật Howard. Hình ảnh một người cha mặc quần áo tối màu, đạp xe chầm chậm trên những con phố, phớt lờ hoàn toàn mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm lại những khoảnh khắc cùng cô con gái nhỏ, thực sự sẽ để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng người xem. Và sau khi mất đi đứa con gái, ông đã u uất, bàng quang, sống thu mình với mọi thứ xung quanh. “Ánh mắt biết nói” của Will Smith trong "Collateral Beauty". Với Will Smith, tình yêu gia đình chính là chất xúc tác, động lực để anh thành công và đạt được những giải thưởng xuất sắc nhất. Trong gia đình, Will Smith luôn tạo điều kiện cho các con theo đuổi đam mê nghệ thuật và tham gia các dự án cùng mình vì: “Gia đình sẽ gắn kết khi chúng ta làm việc cùng nhau”.