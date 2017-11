Xót xa loạt sao Hollywood phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo

Sau khi phát hiện mang gen đột biến gây ung thư vú và buồng trứng BRCA1 trong cơ thể, Angelina Jolie đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ ngực. Ngôi sao điện ảnh Michael J. Fox nổi tiếng với vai diễn trong phim "Back to the Future" đã bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson (rối loạn thoái hoá hệ thần kinh trung ương) ở độ tuổi 30 hồi vào năm 1991. Năm 2015, Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh lupus - căn bệnh hiểm nghèo khiến hệ thống miễn dịch sẽ mất khả năng phân biệt lạ - quen và quay ra chống lại cơ thể. Lupus gây tổn thương đến tất cả các cơ quan quan trọng của cơ thể khiến người mắc bệnh mệt mỏi, suy kiệt. Hồi tháng 9 vừa qua, cô vừa thực hiện ca cấy ghép thận và người hiến thận cho nữ ca sĩ chính là bạn thân của cô - người đẹp Francia Raisa. Halle Berry đã bị ngất xỉu khi đang tham gia chương trình Living Dolls và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Sau khi phát hiện mình bị bệnh, Halle Berry phải liên tục bổ sung insulin trong nhiều năm liền và thực hiện một chế độ ăn uống, kiêng khem, tập luyện vô cùng chặt chẽ. Kim Kardashian từng phải đối mặt với tốc độ phát triển nhanh của căn bệnh vảy nến trên người. Cô Kim "siêu vòng 3" cho biết cô rất đau đớn, đặc biệt là ở chân. Các nốt đỏ còn gây ngứa và khó chịu. Làn da cũng vì thế mà trở nên xấu xí. Hồi tháng 4/2015, Avril Lavigne chia sẻ rằng, cô từng mắc bệnh Lyme, còn gọi là bệnh phát ban kinh niên do loài ve thân cứng truyền xoắn khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nằm "liệt giường" và chữa trị, cô đã dần hồi phục. Năm 2013, Tom Hanks lần đầu tiết lộ mình bị bệnh tiểu đường tuýp 2 trong chương trình Late Show của David Letterman. Năm 2006, Sheryl Crow bị chẩn đoán ung thư ngực và phải trải qua đợt điều trị. Đến tháng 11/2011, do có những biểu hiện trí nhớ kém như quên lời bài hát trong nhiều liveshow, cô đã yêu cầu được chụp MRI và phát hiện khối u lành trong não. Sau đó, cô được yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Demi Lovato từng được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, rối loạn ăn uống, sử dụng chất kích thích khi mới 18 tuổi. Tháng 11/2015, trong chương trình Today của kênh NBC, Charlie Sheen gây sốc khi tiết lộ anh dương tính với HIV, hậu quả của những năm tháng chơi bời vô độ và quan hệ với gái làng chơi, người chuyển giới...

Sau khi phát hiện mang gen đột biến gây ung thư vú và buồng trứng BRCA1 trong cơ thể, Angelina Jolie đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ ngực. Ngôi sao điện ảnh Michael J. Fox nổi tiếng với vai diễn trong phim "Back to the Future" đã bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson (rối loạn thoái hoá hệ thần kinh trung ương) ở độ tuổi 30 hồi vào năm 1991. Năm 2015, Selena Gomez được chẩn đoán mắc bệnh lupus - căn bệnh hiểm nghèo khiến hệ thống miễn dịch sẽ mất khả năng phân biệt lạ - quen và quay ra chống lại cơ thể. Lupus gây tổn thương đến tất cả các cơ quan quan trọng của cơ thể khiến người mắc bệnh mệt mỏi, suy kiệt. Hồi tháng 9 vừa qua, cô vừa thực hiện ca cấy ghép thận và người hiến thận cho nữ ca sĩ chính là bạn thân của cô - người đẹp Francia Raisa. Halle Berry đã bị ngất xỉu khi đang tham gia chương trình Living Dolls và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Sau khi phát hiện mình bị bệnh, Halle Berry phải liên tục bổ sung insulin trong nhiều năm liền và thực hiện một chế độ ăn uống, kiêng khem, tập luyện vô cùng chặt chẽ. Kim Kardashian từng phải đối mặt với tốc độ phát triển nhanh của căn bệnh vảy nến trên người. Cô Kim "siêu vòng 3" cho biết cô rất đau đớn, đặc biệt là ở chân. Các nốt đỏ còn gây ngứa và khó chịu. Làn da cũng vì thế mà trở nên xấu xí. Hồi tháng 4/2015, Avril Lavigne chia sẻ rằng, cô từng mắc bệnh Lyme, còn gọi là bệnh phát ban kinh niên do loài ve thân cứng truyền xoắn khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nằm "liệt giường" và chữa trị, cô đã dần hồi phục. Năm 2013, Tom Hanks lần đầu tiết lộ mình bị bệnh tiểu đường tuýp 2 trong chương trình Late Show của David Letterman. Năm 2006, Sheryl Crow bị chẩn đoán ung thư ngực và phải trải qua đợt điều trị. Đến tháng 11/2011, do có những biểu hiện trí nhớ kém như quên lời bài hát trong nhiều liveshow, cô đã yêu cầu được chụp MRI và phát hiện khối u lành trong não. Sau đó, cô được yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Demi Lovato từng được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, rối loạn ăn uống, sử dụng chất kích thích khi mới 18 tuổi. Tháng 11/2015, trong chương trình Today của kênh NBC, Charlie Sheen gây sốc khi tiết lộ anh dương tính với HIV, hậu quả của những năm tháng chơi bời vô độ và quan hệ với gái làng chơi, người chuyển giới...