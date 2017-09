Xót xa những "nghệ sĩ vàng” của Hollywood qua đời trong năm 2017

Trải qua hơn 60 năm gắn bó với màn ảnh, "huyền thoại" điện ảnh của Pháp, nữ diễn viên Jeanne Moreau đã qua đời ở độ tuổi 89 vào tháng 7 vừa qua. John Heard - ngôi sao đóng vai bố của cậu bé Kevin trong loạt phim 'Home Alone' - qua đời vào tháng 7 ở tuổi 71. Huyền thoại nhạc rock Chester Bennington của nhóm Linkin Park bất ngờ tự tử vào ngày 20/7. Nam diễn viên qua đời ở độ tuổi 41. Nam diễn viên trong series phim 'True Blood' qua đời ở tuổi 39 vào tháng 7/2017 vì chứng suy tim. "Cha đẻ" của chú gấu Paddingto đã qua đời ở độ tuổi 91 sau một thời gian đổ bệnh. Danh hài Charlie Murphy qua đời ở tuổi 57 vì căn bệnh ung thư quái ác. Nam diễn viên Neil Fingleton đảm nhận vai người khổng lồ Mag The Mighty trong loạt phim truyền hình “Game of Thrones” qua đời ở tuổi 36 vì chứng suy tim vào tháng 2/2017. Nam tài tử Richard Anderson trong chương trình "Six Million Dollar Man" qua đời ở tuổi 91 vào ngày 31/8 tại nhà riêng (Beverly Hills, California). Diễn viên, nhà biên kịch Sam Shepard từng đoạt giải Pulitzer qua đời ở tuổi 71 tại nhà riêng ở Kentucky, Hoa Kỳ vào tháng 7 vừa qua. Barbara Sinatra, vợ của giọng ca huyền thoại Frank Sinatra qua đời vào tháng 7/2017 ở tuổi 90./.

