Việt Nam trong tuần: Dư luận phản đối đề xuất lấp hồ Thành Công

Phản đối đề xuất lấp hồ Thành Công xây nhà

Mới đây, tại hội thảo khoa học về cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) đề xuất lấy 1 ha hồ Thành Công để tạo quỹ đất xây nhà tái định cư cho người dân khi thực hiện cải tạo khu chung cư cũ Thành Công, Hà Nội. Đề xuất này ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến phản đối từ dư luận và người dân.

Nhiều ý kiến đề nghị, hồ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ sinh thái và thoát nước của TP Hà Nội. Trước đây, đã có một số ao, hồ của TP bị lấp và biến thành đất vàng đem bán, xây dựng các tòa nhà cao tầng. Đến hiện nay, quỹ đất sinh hoạt ngày càng hẹp nên không thể lấp hồ để tái định cư”.

Hồ Thành Công được ví như lá phổi ô xy cho khu vực Thành Công đông dân cư.

Tại cuộc thông tin giao ban báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho hay, đề xuất lấy một phần diện tích Hồ Thành Công, UBND thành phố Hà Nội chưa có quyết định. Theo ông Hà, báo chí cần quan tâm tuyên truyền để người dân cùng hiểu và đồng hành cùng tạo sự đồng thuận trong xã hội để thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm 2017

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2017 công bố trong tuần qua, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo n ền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 2018, nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm 2017 (ảnh: KT)

Điểm nhấn của báo cáo năm nay là ADB đưa ra khuyến nghị, chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp của Việt Nam là hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và cho phép Việt Nam vươn lên vị thế quốc gia thu nhập trung bình cao.

Báo cáo lưu ý rằng, sản lượng nông nghiệp bình quân trên mỗi lao động ở Việt Nam chỉ bằng một phần ba của Indonesia và chưa bằng một nửa so với Thái Lan và Philippines. Báo cáo cũng nhấn mạnh do Việt Nam đang phục hồi sau đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong một thập niên, việc thúc đẩy tăng trưởng trong nông nghiệp sẽ có tầm quan trọng sống còn để giúp Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao.

Báo cáo cũng ghi nhận rằng những mức kỷ lục được duy trì trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ thúc đẩy ngành chế tạo trong nước, đồng thời giúp tăng nguồn thu từ xuất khẩu của Việt Nam ngay cả khi dòng thương mại khu vực và toàn cầu tiếp tục suy giảm. Tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh của Việt Nam, được dự báo tăng gấp đôi so với hiện nay lên 33 triệu người vào năm 2030, cũng sẽ giúp gia tăng tiêu dùng cá nhân và thúc đẩy thương mại bán lẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng được ở biệt thự công vụ 350 - 500m2

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 68/2017/TT-BQP ngày 1/4/2017 quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ.

Đối tượng áp dụng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ được điều động, luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Quốc phòng quản lý.

Quy định về nhà ở công vụ vừa được Bộ Quốc phòng ban hành trong Thông tư 68/2017/TT-BQP. (Ảnh minh hoạ).

Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng cũng là đối tượng được quy định trong thông tư này.

Thông tư quy định có 4 loại nhà ở công vụ là nhà biệt thự, nhà liền kề, căn hộ chung cư khu vực đô thị, căn nhà khu vực nông thôn.

Trong đó, nhà biệt thự được thiết kế theo kiểu biệt thự đơn lập hoặc biệt thự song lập. Chiều cao tối đa không quá 3 tầng. Diện tích đất khuôn viên biệt thự không nhỏ hơn 350 m² và không lớn hơn 500 m².

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ có quân hàm Đại tướng được bố trí nhà biệt thự loại này.

Nổ lớn trong đêm, 3 người tử vong ở Nam Định

Khoảng 21h tối 13/4, vụ nổ lớn đã xảy ra tại xóm Thanh Minh (xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, Nam Định) làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn bước đầu xác định do nhồi thuốc pháo vào ống tuýp nước sau đó kích điện để làm pháo phụt thì đột nhiên phát nổ.

Người dân cho hay, vào khoảng thời gian trên, khi mọi người đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948). Tại hiện trường, có 2 người đã tử vong, 2 người bị thương được đưa cấp cứu. Do vết thương quá nặng, 1 người tử vong trên đường đi.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức tới hiện trường xác minh, làm rõ vụ nổ.

Danh tính các nạn nhân được xác định: anh Nguyễn Văn Duy (SN 1986, trú ở xã Trực Ninh, cháu họ ông Thử), hai anh em Nguyễn Văn Trí (SN 2007, cháu nội ông Thử), Nguyễn Văn Nam (SN 2012, cháu nội ông Thử). Người bị thương là con trai ông Thử tên Nguyễn Văn Thụy (bố cháu Trí và cháu Nam). Do bị thương nặng ở chân, anh Thụy đã được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ có liên quan đến vật liệu nổ.

Không có “hợp đồng tình ái” Hoa hậu Phương Nga và đại gia

Ngày 11/4, VKSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị can Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Nga) và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh). Phương Nga được công chúng biết đến sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu người Việt tại Nga.

Hoa hậu Phương Nga lúc chưa bị bắt.

Vụ án hoa hậu Phương Nga gây xôn xao dư luận, kể từ khi cô này và người bạn bị khởi tố và bắt giữ ngày 19/3/2015.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 21/9/2016, Nga khai có nhận 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ (được xác định là bị hại trong vụ án) nhưng cho rằng giữa Nga và ông Mỹ có mối quan hệ tình cảm, số tiền này là "hợp đồng tình cảm, tình dục" giữa Nga và ông Mỹ trong thời gian 7 năm.

Theo kết quả điều tra lại, VKS cho rằng, không đủ căn cứ để chứng minh giữa Nga và ông Mỹ có quan hệ tình cảm liên quan đến số tiền 16,5 tỷ đồng. Bởi căn cứ lời khai của Lữ Minh Nghĩa (người yêu Dung) và anh ruột của Dung, lời khai của Dung còn nhiều mâu thuẫn với lời khai của Nga tại phiên tòa.

Quá trình điều tra lại cũng không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Mỹ, không đủ cơ sở xác định có hay không hợp đồng tình dục.

Nghi án chồng đâm vợ con cùng mẹ ruột, con 5 tuổi tử vong

Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm 9/4, người chồng Vũ Văn Điệp (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) được cho là đã dùng dao đâm thương vong mẹ ruột cùng vợ và 2 con.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Ông Nguyễn Thế Chín - Chủ tịch phường Đình Bảng cho biết: Sự việc xảy ra vào đêm 9/4. Theo thông tin ban đầu, anh Đ đã dùng dao làm mình bị thương, sau đó tiếp tục làm vợ, 2 con nhỏ và mẹ bị thương. Trong đó, cháu Đ (5 tuổi) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, Vũ Văn Điệp đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất dẫn đến bị gãy đùi. Ngay sau đó, người này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Các nạn nhân gồm mẹ, vợ và con của Điệp đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Điệp về hành vi giết người. Đại tá Khôi thông tin thêm, do vết thương quá nặng nên đối tượng Điệp đã được bệnh viện trả về với người thân.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam gửi kiến nghị về 5 ca khúc đang bị cấm lưu hành

Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa mới gửi công văn cho Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương kiến nghị về vấn đề 5 ca khúc ra đời trước 1975 đang bị cấm lưu hành, phổ biến.

Công văn cho biết: “Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận được công văn số 34-CV/HĐ ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương về việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng lưu hành 5 ca khúc (Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Con đường xưa em đi, Đừng gọi anh bằng chú) sáng tác trước năm 1975. Hội nhạc sĩ đã triệu tập cuộc họp đại diện Ban Thường vụ, ban chấp hành, Hội đồng Nghệ thuật và tham khảo ý kiến của một số nhạc sĩ lão thành”.

"Cánh thiệp đầu xuân" là một trong những ca khúc đang bị cấm lưu hành hiện nay do bị cho là sai lời, tên tác giả.

5 ca khúc nêu trên nằm trong danh mục bài hát sáng tác trước năm 1975. Đối chiếu với Điều 3 của Quyết định số 47/2004-QĐ-BVHTT: Các hành vi bị nghiêm cấm và Điều 6 của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP: Những quy định cấm thì 5 tác phẩm kể trên không vi phạm những quy định mà Nhà nước đã đề ra và trên thực tế cả 5 bài hát đã được cấp phép biểu diễn. Sau khi thẩm định bản nhạc gốc của 4 tác giả (riêng bài Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương chỉ có lời ca, không có bản nhạc), chúng tôi nhận thấy: về nội dung các bài hát này không có vấn đề gì, âm nhạc và ca từ theo dòng nhạc phổ biến lúc bấy giờ tại các đô thị miền Nam, dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng trong tình hình hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa cần cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng trong việc thẩm định trước khi đưa ra những quyết định trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tránh những sự hiểu lầm, những suy diễn không có lợi trong đời sống văn nghệ, nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước đề ra./.