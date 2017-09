VN trong tuần: 6 dự án BOT giao thông phê duyệt sai hơn 451 tỷ đồng

Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường THCS Trưng Vương

Sáng 5/9, tại Hà Nội, trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội khai trường, ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Trường Đồng Khánh - Trưng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 của Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà toàn ngành Giáo dục nói chung, ngành Giáo dục Thủ đô và Trường Trung học cơ sở Trưng Vương nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2017 - 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Giáo dục nước nhà. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Trường Đồng Khánh - Trưng Vương, nhà trường cần giữ vững truyền thống “Thày dạy hay, trò học giỏi”, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, độc lập và khả năng kết nối học tập, tinh thần hợp tác. Đồng thời phát triển hơn nữa văn hóa đọc, góp phần tạo hành trang kiến thức toàn diện cho các em học sinh...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới VOV.VN - Lễ khai giảng năm học mới 2017-2017 diễn ra đồng loạt trên cả nước. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới dự và đánh hồi trống khai trường.

Việt Nam phản đối Trung Quốc huấn luyện bắn đạn thật ở Hoàng Sa

Ngày 5/9/2017, trước việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu: “Việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc, nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không lặp lại các hành động tương tự, không làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông.

Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”.

Ngân hàng Nhà nước phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ

Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về sai phạm của Cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có phản hồi về những sai phạm của cơ quan này.





Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã thẳng thắn thừa nhận trong thời gian qua, hoạt động thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Cụ thể: khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ và đồng bộ. Khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế.

Chất lượng, số lượng, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng còn một số tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng. Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn chưa đáp ứng được yêu cầu và chuẩn mực quốc tế…

Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước bị động và có nhiều vi phạm Thanh tra Chính phủ kết luận chất lượng các cuộc thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2010-2015 bị động và có nhiều vi phạm.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, Ngân hàng Nhà nước tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện để ban hành các quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng...

Kết luận thanh tra BOT giao thông: Phê duyệt sai hàng trăm tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa chính thức có Thông báo số 2222/TB-TTCP công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Trong đó, bức tranh về hình thức đầu tư đang gây tranh cãi này hiện lên với nhiều lỗ hổng.





TTCP cũng kết luận, việc lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, ký kết và giám sát thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn thiếu chặt chẽ; nhà đầu tư đã lập, duyệt không đúng nhiều khối lượng, định mức, đơn giá trong dự toán công trình.

Công tác lập và phê duyệt tổng mức đầu tư còn nhiều nội dung chưa đúng chế độ, chưa phù hợp thực tế như áp dụng đơn giá tiền lương, chế độ phụ cấp, giá và cự ly vận chuyển, cấp loại đất đá, vật liệu, định mức máy móc thiết bị, chi phí dự phòng… Hoặc thiếu hồ sơ, căn cứ về một số nội dung phê duyệt theo cơ sở thực tế...

Kết luận cho hay, qua kiểm tra một số nội dung về tổng mức đầu tư đối với 6 dự án xác định giá trị phê duyệt sai tăng hơn 451.577 triệu đồng. Đó là các dự án hầm đường bộ Phước Tượng, Hầm Phú Gia, dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Hòa Lạc – Hòa Bình, cải tạo- nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình; dự án đường Thái Nguyên – Chợ Mới; dự án khôi phục, cải tạo một số đoạn thuộc Quốc lộ 20.

TS Nguyễn Sỹ Dũng: “Thu phí BOT hiện nay như kiểu trấn lột“ VOV.VN - Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, thu phí BOT hiện nay như kiểu trấn lột; không thể đường tránh một chỗ, đặt trạm thu phí chỗ khác như thế được.

Nóng trạm thu phí BOT: Bộ GTVT đã làm gì trong những ngày qua? VOV.VN - Những hạn chế, bất cập, thậm chí là vô lý mà nhiều trạm thu phí BOT đang thực hiện thời gian qua đã được dư luận và chí nói nhiều.

VOV kỷ niệm 72 năm thành lập và trao giải thưởng “Tiếng nói Việt Nam“

Tối 6/9, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2017) và trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ nhất.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển cùng những thành tựu nổi bật trong suốt 72 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam: Ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng nói Việt Nam đã truyền đi trên làn sóng điện tiếng nói tin yêu của Đảng, Nhà nước đến với quân và dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Khi thực dân Pháp dã tâm cướp nước ta một lần nữa, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí đầu tiên phát đi Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tết kháng chiến Đinh Hợi năm 1947, Đài truyền đi lời Thơ chúc Tết thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đồng bào, chiến sỹ cả nước. Từ địa chỉ lịch sử 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Phát thanh Giải phóng, Ban Vô tuyến truyền hình, sau này là Đài Truyền hình Việt Nam lần lượt ra đời...

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đài, năm nay, lần đầu tiên VOV tổ chức Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học, những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, những gương mặt phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc.

Đài Tiếng nói Việt Nam - 72 năm đồng hành cùng đất nước VOV.VN - Những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) luôn tự hào về bề dày truyền thống xây dựng và phát triển trong suốt 72 năm qua.

** Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (07/9/1945 - 07/9/2017), Đài TNVN đã đúc tượng Nhà báo Trần Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập đầu tiên của Đài TNVN, Chủ nhiệm Ủy ban PT-TH Việt Nam nhằm ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến to lớn của nhà báo Trần Lâm đối với Đài TNVN nói riêng và sự nghiệp phát thanh truyền hình nước nhà nói chung.





Tượng nhà báo Trần Lâm được đúc bằng đồng nguyên chất từ các phiến tỏa nhiệt của đèn công suất phát sóng của Đài TNVN, qua bàn tay tài hoa của nhà điêu khắc Trần Hiếu Lễ, càng nhân lên ý nghĩa và giá trị về nhiều mặt của công trình này.

Bức tượng nhà báo Trần Lâm: Một công trình đặc biệt VOV.VN - Tượng nhà báo Trần Lâm được đúc bằng đồng nguyên chất từ các phiến tỏa nhiệt của đèn công suất phát sóng của Đài TNVN.

Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

Ngày 8/9, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự.

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với bị can Đặng Thanh Bình, đồng thời khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

U22 Việt Nam không liên quan tới nghi vấn bán độ tại SEA Games 29

Theo thông tin từ Cục cảnh sát hình sự (C45), ĐT U22 Việt Nam không liên quan tới ngi vấn dàn xếp tỷ số hay bán độ tại SEA Games 29.





Trước đó, trên các phương tiện truyền thông trích dẫn nguồn từ tờ The Nation của Thái Lan và tờ The Straits Times (Singapore) cho rằng ba trận đấu U22 Malaysia thắng U22 Lào 3-1, U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1 và U22 Thái Lan thắng U22 Campuchia 3-0 tại SEA Games 29 có dấu hiệu bất thường khi nhận được dòng tiền đặt cược tăng đột biến và phù hợp với kết quả trận đấu.

Tuy nhiên, theo báo cáo gửi Tổng cục cảnh sát của C45- đơn vị đã cử cán bộ an ninh (Thượng tá Bùi Xuân Lệ - đội trưởng phòng 4) trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ trong suốt thời gian ĐT U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29, căn cứ báo cáo kết quả của trinh sát, trong suốt quá trình ĐT U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29 và kết quả nắm tình hình trong nước về hoạt động của tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá đến nay, C45 chưa phát hiện thấy có dấu hiệu tiêu cực hoặc biểu hiện bán độ bóng đá của các cầu thủ và BHL ĐT U22 Việt Nam. BHL và các cầu thủ đều quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo.../.

Cán bộ an ninh khẳng định cầu thủ U22 Việt Nam rất ngoan và nề nếp VOV.VN - Thượng tá Bùi Xuân Lệ, người được cử đi theo U22 Việt Nam cho biết, lứa cầu thủ vừa thi đấu tại SEA Games 29 rất ngoan và nề nếp.