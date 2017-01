10 đối tượng buôn bán bằng và chứng chỉ giả lĩnh án tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên tổng cộng 210 tháng tù cho 10 đối tượng trong đường dây mua bán, làm chứng chỉ, văn bằng giả trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” diễn ra sáng nay (6/1).

Các bị cáo trong đường dây làm giả bằng, chứng chỉ

10 đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Hoàng Đức Huấn (SN 1986, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội); Trịnh Văn Chung (SN 1989, trú tại tỉnh Nam Định); Lê Quang Phát (SN 1991 trú tại Thành phố Hà Nội); Lê Quang Lâm (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang); Trịnh Văn Nam (SN 1990, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Võ Nguyễn Xuân Đan (SN 1972, giáo viên tiểu học tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Nguyễn Quốc Hương (SN 1976, trú tại tỉnh Đắk Lắk); Phạm Thị Hồng An (SN 1994, trú tại tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Mỹ Phương (SN 1990, trú tại tỉnh Gia Lai) cùng chồng là Đinh Thanh Lam (SN 1987).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, tháng 2/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt quả tang Bùi Thị Mỹ Phương cùng chồng là Đinh Thanh Lam đang bán chứng chỉ tiếng Anh giả cho một đối tượng.

Từ manh mối này, Công an Gia Lai phối hợp với Công an các tỉnh thành đã phá được đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho khách hàng thông qua mạng internet bằng các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Zalo, Gmail.

Trong đường dây này, Hoàng Đức Huấn được xem là kẻ cầm đầu với vai trò đầu mối cung cấp chính. Các đối tượng thực hiện hành vi từ tháng 12/ 2014 cho đến khi bị bắt vào tháng 2 và tháng 3/2016, tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 135 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hàng chục nghìn phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bằng cấp giả các loại. Qua đó, xác định hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức” theo điểm b, khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự.

Xét hành vi, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên tổng cộng 210 tháng tù cho các đối tượng. Trong đó, Hoàng Đức Huấn nhận mức án cao nhất với 30 tháng tù giam. Các đối tượng còn lại đều nhận mức án tối thiểu là 18 tháng, riêng, 2 đối tượng Bùi Quốc Hương và Đinh Thanh Lam được hưởng án treo.

Cơ quan điều tra cũng điều tra, xác định được 360 đối tượng mua chứng chỉ, văn bằng giả của các bị can; thu giữ được hơn 270 chứng chỉ, bằng cấp giả. Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp thông tin, tài liệu và có văn bản đề nghị công an các địa phương, các cơ quan chủ quản xử lý riêng đối với các đối tượng này./.