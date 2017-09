Ai có tên trong danh sách triệu tập gấp khi xét xử đại án Oceanbank?

Sáng nay 8/9, HĐXX vụ án Oceanbank dành thời gian để các luật sư thẩm vấn các bị cáo. Trong ảnh: Thẩm phán Trương Việt Toàn (thứ hai từ trái sang). Bên trái ông là Chủ tọa Trần Nam Hà. (ảnh: infonet) Tại phần thẩm vấn các bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang đề nghị triệu tập ông Trần Thanh Quang Phó TGĐ Oceanbank (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án) để có căn cứ làm rõ trách nhiệm của ông Quang và các bị cáo đối với chủ trương “chăm sóc khách hàng” của Oceanbank. (ảnh: Lao động) Thẩm phán Trương Việt Toàn đã đề nghị Ban Thư ký phiên tòa phối hợp với C46 triệu tập gấp ông Trần Thanh Quang trong chiều 8/9 Ông Trần Thanh Quang sinh năm 1977 tại Nam Định. Ông Quang tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1999. Trong ảnh: Phiên Tòa xét xử đại án OceanBank Trước khi đảm nhiệm vị trí mới ở FPT IS, ông này từng làm việc tại một số ngân hàng như ABBank, OceanBank và PvcomBank... Trong ảnh: Phiên Tòa xét xử đại án OceanBank Ông Quang công tác tại Tập đoàn FPT với vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT IS Bank (Khối ngành ngân hàng tài chính) kể từ tháng 4/2017 đến nay. Trong ảnh: Phiên Tòa xét xử đại án OceanBank (ảnh: KT) Hội đồng Xét xử cũng đã đề nghị thư ký phiên tòa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an chiều nay triệu tập ngay bà Trần Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng và Lê Thị Thoa - phó giám đốc chi nhánh Hà Nội…. (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án). (ảnh: Tiền Phong) Tòa cũng yêu cầu triệu tập ngay đại diện của Vietsovpetro trong chiều nay. Trong ảnh: Phiên xử đại án Oceanbank (ảnh: vietnamnet) Liên quan tới Vietsovpetro, tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc Oceanbank khai Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính Sơn trực tiếp đưa. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại Tòa (ảnh: Kiến thức) Theo lời khai của Sơn, mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng. Trong ảnh: Nguyễn Xuân Sơn khai trước Tòa (ảnh: Việt Đức) Cùng khai nhận việc đã chi tiền cho Công ty Vietsovpetro, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cũng được HĐXX đặt câu hỏi. Giống như Sơn, bị cáo Thu nói đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro. (ảnh: Lao động) Nữ cựu TGĐ này cũng khai đã trực tiếp đưa cho ông Tuyến và Huy theo tỉ lệ thỏa thuận miệng, Tổng giám đốc Vietsovpetro 30%, kế toán trưởng 70%. (ảnh: CAND) Theo lời Thu, tháng 1/2011 đến 6/2012, trung bình cứ 1-2 tháng, Oceanbank lại vào Vũng Tàu gửi tiền cho Vietsovpetro. Từ tháng 6/2014, thì 3 tháng/lần. Mỗi lần đưa tiền, bị cáo Thu đều nhờ Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu liên hệ trước. (ảnh: Vietnamnet)

Sáng nay 8/9, HĐXX vụ án Oceanbank dành thời gian để các luật sư thẩm vấn các bị cáo. Trong ảnh: Thẩm phán Trương Việt Toàn (thứ hai từ trái sang). Bên trái ông là Chủ tọa Trần Nam Hà. (ảnh: infonet) Tại phần thẩm vấn các bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang đề nghị triệu tập ông Trần Thanh Quang Phó TGĐ Oceanbank (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án) để có căn cứ làm rõ trách nhiệm của ông Quang và các bị cáo đối với chủ trương “chăm sóc khách hàng” của Oceanbank. (ảnh: Lao động) Thẩm phán Trương Việt Toàn đã đề nghị Ban Thư ký phiên tòa phối hợp với C46 triệu tập gấp ông Trần Thanh Quang trong chiều 8/9 Ông Trần Thanh Quang sinh năm 1977 tại Nam Định. Ông Quang tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1999. Trong ảnh: Phiên Tòa xét xử đại án OceanBank Trước khi đảm nhiệm vị trí mới ở FPT IS, ông này từng làm việc tại một số ngân hàng như ABBank, OceanBank và PvcomBank... Trong ảnh: Phiên Tòa xét xử đại án OceanBank Ông Quang công tác tại Tập đoàn FPT với vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT IS Bank (Khối ngành ngân hàng tài chính) kể từ tháng 4/2017 đến nay. Trong ảnh: Phiên Tòa xét xử đại án OceanBank (ảnh: KT) Hội đồng Xét xử cũng đã đề nghị thư ký phiên tòa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an chiều nay triệu tập ngay bà Trần Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng và Lê Thị Thoa - phó giám đốc chi nhánh Hà Nội…. (chức vụ thời điểm xảy ra vụ án). (ảnh: Tiền Phong) Tòa cũng yêu cầu triệu tập ngay đại diện của Vietsovpetro trong chiều nay. Trong ảnh: Phiên xử đại án Oceanbank (ảnh: vietnamnet) Liên quan tới Vietsovpetro, tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc Oceanbank khai Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính Sơn trực tiếp đưa. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại Tòa (ảnh: Kiến thức) Theo lời khai của Sơn, mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng. Trong ảnh: Nguyễn Xuân Sơn khai trước Tòa (ảnh: Việt Đức) Cùng khai nhận việc đã chi tiền cho Công ty Vietsovpetro, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cũng được HĐXX đặt câu hỏi. Giống như Sơn, bị cáo Thu nói đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro. (ảnh: Lao động) Nữ cựu TGĐ này cũng khai đã trực tiếp đưa cho ông Tuyến và Huy theo tỉ lệ thỏa thuận miệng, Tổng giám đốc Vietsovpetro 30%, kế toán trưởng 70%. (ảnh: CAND) Theo lời Thu, tháng 1/2011 đến 6/2012, trung bình cứ 1-2 tháng, Oceanbank lại vào Vũng Tàu gửi tiền cho Vietsovpetro. Từ tháng 6/2014, thì 3 tháng/lần. Mỗi lần đưa tiền, bị cáo Thu đều nhờ Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu liên hệ trước. (ảnh: Vietnamnet)