Án mạng tại đám cưới: Mâu thuẫn từ một câu nói

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trịnh Văn Hệ (SN 1964, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó vào đêm ngày 7/12, ông Hệ đã dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Sáu (SN 1987, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) tử vong, đồng thời làm bị thương anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986) và Hoàng Danh Thắng (SN 1986) cả hai cùng trú tại xã Đồng Thành.

Qua quá trình điều tra làm rõ, vào đêm 7/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Bình (xóm 5, xã Đồng Thành. Huyện Yên Thành) có tổ chức đám cưới cho con gái. Lúc này, ông Hệ, anh Sáu, Mạnh và Thắng cũng có mặt trong đám vui.

Trong lúc ông Hệ cùng mọi người uống rượu phía dưới thì Mạnh lên sân khấu hát chung vui. Ông Hệ hỏi người xung quanh ai lên hát đó? Một người trong mâm trả lời: “Mạnh con ông Khang”. Ông Hệ hỏi tiếp: “Có phải con ông Khang cụt không”?

Cho rằng câu nói của ông Hệ đụng chạm đến bố mình nên Nguyễn Mạnh Hùng (anh trai của Mạnh) có lời qua tiếng lại với ông Hệ. Thấy vậy mọi người can ngăn hai bên dừng lại. Sau đó, Mạnh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với ông Hệ.

Đến 23h đêm cùng ngày, ông Hệ lấy xe máy đi về, khi ông rời khỏi đám cưới được khoảng 70m thì Mạnh và Sáu đuổi theo, chặn xe rồi lao vào đánh ông Hệ.

Bị đánh, ông Hệ cố vùng lại chống trả, lúc này, ông Hệ nhặt được một con dao liền đâm vào người Mạnh và Sáu. Anh Hoàng Danh Thắng chạy vào can ngăn cũng bị ông Hệ đâm bị thương. Mọi người vào can ngăn, rồi đưa các nạn nhân đi cấp cứu, do vết thương quá nặng anh Nguyễn Văn Sáu đã tử vong.

Sau khi biết anh Sáu tử vong, ông Hệ đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.