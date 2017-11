Bãi nhiệm chủ tịch HĐND phường cầm đầu đường dây lô đề hơn 4 tỷ đồng

Sáng 24/11, HĐND phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức danh Chủ tịch HĐND phường, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thuận.

Bà Thuận là bị can trong một vụ án do Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra.

Trụ sở UNND phường Mỹ Đình 1.

Cũng tại kỳ họp nói trên, HĐND phường Mỹ Đình 1 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Đức và bầu ông này giữ chức Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 1, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định bà Nguyễn Thị Thuận, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. Vợ chồng bà Thuận bị cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp tạm giam./.