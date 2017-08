Bắt được hung thủ “xin đểu” không được, đâm chết chủ tiệm thuốc tây

Thông tin trên Tuổi Trẻ, sau nhiều giờ truy bắt, tối 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Đồng Nai) phối hợp cùng công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi) - nghi can đâm chết chủ tiệm thuốc tây vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo điều tra ban đầu, khoảng gần 17h chiều 27/8, một thanh niên bịt kín mặt đến tiệm thuốc Phương Nhàn ở khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) yêu cầu người bán thuốc là chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi) đưa tiền nhưng không được. (Ảnh: Xuân Lượng). Sau đó kẻ bịt mặt dùng dao đâm liên tiếp vào chị Nhàn. Lúc này ông Đào Xuân Kiên (53 tuổi) là bố chồng của nạn nhân phát hiện sự việc chạy đến đến cũng bị đâm gục. (Ảnh: Vietnamnet) Các nhân chứng cho biết, sau khi nghe tiếng kêu, nhiều người đã chạy đến tiệm thuốc thì thấy hung thủ mặc áo mưa lên xe máy phóng đi, 2 nạn nhân gục trong vũng máu; tiệm thuốc có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn. (Ảnh: Dân Trí) 2 nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nhàn đã tử vong sau đó, còn ông Kiên vẫn đang tiếp tục được cấp cứu (Ảnh: Vietnamnet) Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các đối tượng liên quan và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.(Ảnh: Pháp luật TPHCM)

