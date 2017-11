Cái kết cho ác thủ Nguyễn Hải Dương sau 2 năm vụ thảm sát Bình Phước

Liên quan tới vụ thảm sát ở Bình Phước cách đây 2 năm trước, PLO dẫn nguồn ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày 17/11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương - tử tù gây ra vụ thảm sát sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hơn hai năm trước. Cách đây hơn 2 năm, vụ thảm sát ở Bình Phước thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì mức độ nghiêm trọng của nó. Các nghi can đã sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, huyện Chơn Thành). Trong ảnh: Ác thủ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến Vụ ra tay giết 6 người tại Bình Phước là vụ án rúng động cả nước vì tính chất man rợ của hung thủ. Vụ án đã làm dư luận hoang mang, lo ngại về mức độ nghiêm trọng của nó. Kẻ thủ ác chủ mưu là Nguyễn Hải Dương, phạm tội có tính chất côn đồ, có tổ chức, giết nhiều người, và cuối cùng hung thủ đã bị pháp luật sẽ nghiêm trị bằng một bản án với mức cao nhất của tội giết người là tử hình. Kể cả đối với kẻ đồng phạm là Vũ Văn Tiến cũng chịu chung mức án này. Đối với Trần Đình Thoại cũng phải nhận mức án 16 năm tù. Vụ thảm sát 6 người trong một gia đình xảy ra tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) xảy ra vào ngày 7/7/2015. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang; chủ mưu), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước; đồng phạm tích cực) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đều bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 do TAND tỉnh Bình Phước xét xử đã tuyên Dương và Tiến án tử, Thoại 16 năm tù giam. Sau phiên tòa này, Tiến kháng cáo xin giảm án, Thoại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên tòa phúc thẩm, 18/7/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ Văn Tiến (bị cáo thứ hai trong vụ thảm sát) và tuyên y án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Trong ảnh: Phiên Tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 Về phần Nguyễn Hải Dương, tử tù này không kháng cáo. Trong ảnh: Các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại trong phiên phúc thẩm Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương bị gia đình ông Lê Văn Mỹ - chủ doanh nghiệp gỗ Quốc Anh, ngăn cản tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nên Dương nảy sinh ý định giết cả nhà ông Mỹ để trả thù. Trong ảnh: Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng phạm (Ảnh: Huy Sơn) Ban đầu, Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau hai lần đến nhà ông Mỹ thám thính tình hình để thực hiện cùng Dương, Thoại bất ngờ từ chối tham gia gây án một ngày trước đó. Sau đó, Dương tiếp tục lôi kéo Tiến hỗ trợ nhưng nói dối Tiến là đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn. Trong ảnhBị cáo Vũ Văn Tiến trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.Đ. Rạng sáng ngày 7/7/2015, Dương và Tiến đột nhập vào biệt thự nhà ông Mỹ, lần lượt sát hại sáu người trong gia đình ông Mỹ rồi cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền mặt... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé N. (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) lúc đó đang khóc, được Dương dỗ ngủ trước khi bỏ trốn.

Liên quan tới vụ thảm sát ở Bình Phước cách đây 2 năm trước, PLO dẫn nguồn ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày 17/11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương - tử tù gây ra vụ thảm sát sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hơn hai năm trước. Cách đây hơn 2 năm, vụ thảm sát ở Bình Phước thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì mức độ nghiêm trọng của nó. Các nghi can đã sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, huyện Chơn Thành). Trong ảnh: Ác thủ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến Vụ ra tay giết 6 người tại Bình Phước là vụ án rúng động cả nước vì tính chất man rợ của hung thủ. Vụ án đã làm dư luận hoang mang, lo ngại về mức độ nghiêm trọng của nó. Kẻ thủ ác chủ mưu là Nguyễn Hải Dương, phạm tội có tính chất côn đồ, có tổ chức, giết nhiều người, và cuối cùng hung thủ đã bị pháp luật sẽ nghiêm trị bằng một bản án với mức cao nhất của tội giết người là tử hình. Kể cả đối với kẻ đồng phạm là Vũ Văn Tiến cũng chịu chung mức án này. Đối với Trần Đình Thoại cũng phải nhận mức án 16 năm tù. Vụ thảm sát 6 người trong một gia đình xảy ra tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) xảy ra vào ngày 7/7/2015. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang; chủ mưu), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước; đồng phạm tích cực) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đều bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 do TAND tỉnh Bình Phước xét xử đã tuyên Dương và Tiến án tử, Thoại 16 năm tù giam. Sau phiên tòa này, Tiến kháng cáo xin giảm án, Thoại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên tòa phúc thẩm, 18/7/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ Văn Tiến (bị cáo thứ hai trong vụ thảm sát ) và tuyên y án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Trong ảnh: Phiên Tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 Về phần Nguyễn Hải Dương, tử tù này không kháng cáo. Trong ảnh: Các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại trong phiên phúc thẩm Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương bị gia đình ông Lê Văn Mỹ - chủ doanh nghiệp gỗ Quốc Anh, ngăn cản tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nên Dương nảy sinh ý định giết cả nhà ông Mỹ để trả thù. Trong ảnh: Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng phạm (Ảnh: Huy Sơn) Ban đầu, Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau hai lần đến nhà ông Mỹ thám thính tình hình để thực hiện cùng Dương, Thoại bất ngờ từ chối tham gia gây án một ngày trước đó. Sau đó, Dương tiếp tục lôi kéo Tiến hỗ trợ nhưng nói dối Tiến là đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn. Trong ảnhBị cáo Vũ Văn Tiến trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.Đ. Rạng sáng ngày 7/7/2015, Dương và Tiến đột nhập vào biệt thự nhà ông Mỹ, lần lượt sát hại sáu người trong gia đình ông Mỹ rồi cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền mặt... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé N. (18 tháng tuổi, con út ông Mỹ) lúc đó đang khóc, được Dương dỗ ngủ trước khi bỏ trốn.