Cặp tình nhân lừa gạt các sơn nữ và em họ bán sang Trung Quốc

Ngày 30/8, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Toán (SN 1992, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Moong Thị Búa (SN 1994, trú tại xã Nậm Căn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em” và tạm giam bị can trong thời gian 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng bị dẫn giải về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 8/2013, Toán đến nhà M. T. Q (SN 1998) trú cùng xã và cho Q. xem ảnh nhà cửa và cuộc sống bên Trung Quốc. Toán nói với Q. nếu muốn sang Trung Quốc lấy chồng thì Toán đưa đi và sẽ được nhận 35 triệu đồng.

Nghĩ số tiền lớn này sẽ giúp được gia đình, cùng với niềm tin vào người anh họ nên Q. đã đồng ý. Toán tiếp tục đến nhà V. T. P. (SN 1996) để mồi chài, rủ rê P. sang Trung Quốc lấy chồng và được P. đồng ý.

Sau khi Q. và P. đồng ý, Toán điện thoại cho tình nhân của mình là Moong Thị Búa khi Búa đang làm ăn bên Trung Quốc để đưa sang. Ngay sau đó, Búa về Việt Nam, hẹn người yêu để đưa Q. và P. xuống thị trấn Diễn Châu sau đó cùng vượt biên theo đường tiểu ngạch để sang Trung Quốc.

Sau khi bị bán làm vợ cho người Trung Quốc thì Q. và P. mới vỡ mộng, cuộc sống phải chịu đựng không ít nỗi khổ nhục.

Gần 4 năm sống nơi xứ người, Q. âm thầm tìm cách trốn chạy khỏi nhà chồng ở Trung Quốc. Ngày 28/2, Q. trốn được về Việt Nam và tìm được đường về nhà, tại đây em viết đơn tố cáo các đối tượng. Toán và Búa đã đe dọa nên Q. hoảng sợ lại quay về sống ở nhà chồng bên Trung Quốc.

Khi quay trở lại bản xứ, Q. bị gia đình chồng hành hạ vì dám bỏ trốn. Ngày 14/8, em tiếp tục bỏ trốn về Việt Nam và viết đơn tố cáo Vi Văn Toán và Moong Thị Búa lên cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 817N đấu tranh làm rõ. Ngày 17/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên.

Toán và Búa khai nhận vào năm 2013, các đối tượng đang trong thời gian yêu đương và cùng làm ăn bên Trung Quốc. Thấy “thị trường” ở đây có nhiều người đàn ông Trung Quốc cần mua phụ nữ Việt Nam làm vợ, Toán về Việt Nam bàn với Búa lừa các thiếu nữ sang Trung Quốc bán kiếm tiền.

Q. bị bán với giá 6,8 vạn Nhân dân tệ, còn P. bị bán với giá 6,5 vạn Nhân dân tệ. Búa được nhận số tiền bán Q., còn người phụ nữ môi giới nhận số tiền bán P. Năm 2015, Búa và Toán cùng trở về nước kết hôn và sinh sống ở Việt Nam. Hiện vụ án đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng./.

