Chân dung nguyên Phó Thống đốc NHNN vừa bị khởi tố

Ngày 8/9, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Bình - Ảnh: Website Ngân hàng nhà nước VN Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (ảnh: zing.vn) Ông Đặng Thanh Bình có thâm niên gần 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Tháng 5/2005, ông Bình được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước VN.. Ông Đặng Thanh Bình - Ảnh: TTXVN Trước khi giữ cương vị Phó Thống đốc, ông Bình làm Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Bình từng giữ các cương vị: Vụ trưởng vụ Các định chế tài chính từ năm 1994; năm 1997 chuyển sang làm Vụ trưởng vụ Pháp chế; năm 2002 bắt đầu giữ cương vị Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ của ngân hàng Nhà nước. (ảnh: CafeF) Các lĩnh vực ông Đặng Thanh Bình được phân công phụ trách ở vị trí Phó Thống đốc NHNN gồm: giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác thanh tra giám sát ngân hàng; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; công tác pháp chế; hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của các hiệp hội trong ngành ngân hàng. (ảnh: VnMedia) Ông Đặng Thanh Bình cũng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin tín dụng thuộc NHNN. (ảnh: Dân Việt) Theo báo Tuổi trẻ, ông Đặng Thanh Bình về hưu năm 2014. Trước khi về hưu, vào tháng 7/2013 ông Bình được giao kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) (ảnh: Dân Trí)

