Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ án chìm ca nô ở Cần Giờ

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” mà dư luận vẫn gọi là “Vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ”.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 10345/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ án.

Việc sản xuất tàu bằng công nghệ mới tại Công ty Việt Séc đang gặp khó khăn khi ông Vũ Văn Đảo chưa được tháo gỡ khỏi vòng tố tụng.

Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng nhận được thư kiến nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc phản ánh việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lạm dụng quyền lực trong vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu, Bộ Công an thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại văn bản số 8370/VPCP-V.I ngày 14/10/2015 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/12/2016.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM được Thủ tướng giao phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra vụ việc, đề xuất biện pháp giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/12/2016.

Vụ Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ xảy ra từ đầu tháng 8/2013, đến nay đã hơn 3 năm 4 tháng. Tòa án TP.HCM đã hai lần trả hồ sơ cho VKS cùng cấp. Hiện vụ án đang trong giai đoạn tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can. Thời gian tạm đình chỉ vụ án đến nay cũng đã kéo dài hơn 1 năm.

Suốt quá trình tố tụng, hai bị can Vũ Văn Đảo – Giám đốc Công ty Việt Séc và Đinh Văn Quyết – Giám đốc Công ty Vũng Tàu – Maria liên tục kêu oan.

Các chuyên gia pháp lý, các tổ chức pháp luật, các bộ ngành, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến về vụ án.

Các chuyên gia pháp lý, các luật sư phân tích cho rằng vụ án có dấu hiệu oan sai.

Quá trình tố tụng, cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam bị can 9 tháng, cấm xuất nhập cảnh khỏi Việt Nam. Việc cấm xuất nhập cảnh tiếp tục được cơ quan điều tra gia hạn thêm khoảng 3 năm trong thời gian tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Công ty Công nghệ Việt Séc là doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới trong đóng tàu bằng vật liệu mới tiên tiến trên thế giới. Việc khởi nghiệp của doanh nghiệp công nghệ này tiếp tục gặp khó khăn, công nhân mất việc làm, nhiều hợp đồng kinh doanh không thể ký kết khi ông Vũ Văn Đảo đang bị “treo án”./.

Diễn biến vụ án:

- Ngày 2/8/2013, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 9 người tử nạn trong đó có tài công Phạm Duy Phúc. Do tài công điều khiển ca nô bị nạn BP 12-04-02 tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy.

Tuy nhiên người sản xuất ca nô ông Vũ Văn Đảo - Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Séc và Đinh Văn Quyết - Giám đốc Công ty Vũng Tàu - Maria bị khởi tố về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

- Ngày 17/10/2014, Viện kiểm sát hoàn tất cáo trạng truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214 Bộ luật hình sự.

Sau cáo trạng truy tố, rất nhiều cơ quan tổ chức, người lao động, các chuyên gia pháp luật đã đề nghị cơ quan tố tụng của TP.HCM xem xét lại vụ án để tránh oan sai. Nhiều chuyên gia pháp luật khẳng định, việc truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214, Bộ luật Hình sự là không có cơ sở.

- Ngày 17/4/2015, TAND TP.HCM trả hồ sơ lần 1 yêu cầu làm rõ kết quả giám định và nguyên nhân vụ tai nạn.

- Ngày 26/5/2015, VKS cùng cấp có công văn khẳng định do không có chứng nhận Đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam là không đảm bảo an toàn.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 25/6/2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ GTVT đã có Công văn số 2411/ĐKVN-TB khẳng định ca nô bị nạn thuộc đăng kiểm của Phòng Đăng kiểm Hải quân, Bộ GTVT không có thẩm quyền đăng kiểm.

- Ngày 17/7/2015, TAND TP.HCM lại có công văn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.

- Ngày 28/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ vụ án “chìm ca nô ở huyện Cần Giờ” để điều tra bổ sung cho Công an TP.HCM.

Theo quyết định, cơ quan thực hành quyền công tố yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra bổ sung các nội dung nêu tại quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung (lần 2) số 176/2005/HSST-QĐ ngày 17/7/2015 của TAND TP.HCM và các tình tiết mới phát sinh trong quá trình điều tra bổ sung.

- Ngày 28/8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do: Sau khi tiến hành điều tra thấy vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” cần phải giám định tư pháp đối với ca nô BP 12-04-02.

Bởi vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm đình điều tra vụ án hình sự "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" xảy ra ngày 2/8/2013 tại huyện Cần Giờ, TP.HCM theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 372-01 ngày 4/9/2013 để chờ kết luận giám định.

- Ngày 18/11/2015, Hội đồng giám định đưa ra kết luận giám định vụ án.

- Sau kết luận giám định đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vẫn đang “treo án”.