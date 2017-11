Đã thi hành án tử hình Nguyễn Hải Dương, kẻ gây ra vụ thảm án Bình Phước

Theo CAND, cơ quan thi hành án đã thực hiện tiêm thuốc độc đối với kẻ chủ mưu vụ thảm án Bình Phước, tử tù Nguyễn Hải Dương, 26 tuổi, quê An Giang vào 6h20 ngày 17/11. Trong ảnh: Nguyễn Hải Dương viết thư cho người thân (ảnh: CAND) Theo đó, Hội đồng thi hành án đã đưa Nguyễn Hải Dương từ trại giam giữ ở tỉnh Bình Phước xuống tỉnh Bình Dương để thực hiện tiêm thuốc độc. Trước đó, nói chuyện với PV báo CAND, Dương cho biết: “Em rất hối hận về việc làm đã qua. Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ không hành động tội lỗi như vậy. Sau khi em chết, em có nguyện vọng thi thể mình được mang thiêu để đem tro cốt vào chùa”. Ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, đồng phạm của Dương là Vũ Văn Tiến cũng bị TAND Cấp cao y án tử hình. Hiện Chủ tịch nước vẫn chưa quyết định đơn xin giảm án của Tiến nên chưa xác định ngày thi hành án với tử tù này. Trong ảnh: Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm Vụ thảm sát 6 người trong một gia đình xảy ra tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) xảy ra vào ngày 7/7/2015. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang; chủ mưu), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước; đồng phạm tích cực) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đều bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trong ảnh: Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 do TAND tỉnh Bình Phước xét xử đã tuyên Dương và Tiến án tử, Thoại 16 năm tù giam. Trong ảnh: Phiên Tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 Sau phiên tòa này, Tiến kháng cáo xin giảm án, Thoại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trong ảnh: Vũ Văn Tiến trong phiên Tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015 Trong phiên tòa phúc thẩm, 18/7/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ Văn Tiến (bị cáo thứ hai trong vụ thảm sát) và tuyên y án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Trong ảnh: Phiên tòa phúc thẩm xét xử thảm án Bình Phước Về phần Nguyễn Hải Dương, tử tù này không kháng cáo. Trong ảnh: Các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại trong phiên Tòa Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương bị gia đình ông Lê Văn Mỹ - chủ doanh nghiệp gỗ Quốc Anh, ngăn cản tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nên Dương nảy sinh ý định giết cả nhà ông Mỹ để trả thù. Trong ảnh: Phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng phạm Ban đầu, Dương rủ Thoại tham gia rồi chuẩn bị hung khí. Sau hai lần đến nhà ông Mỹ thám thính tình hình để thực hiện cùng Dương, Thoại bất ngờ từ chối tham gia gây án một ngày trước đó. Sau đó, Dương tiếp tục lôi kéo Tiến hỗ trợ nhưng nói dối Tiến là đến đòi nợ vợ chồng ông Mỹ và hứa cho Tiến một khoản tiền lớn. Trong ảnh: Các bị cáo tại Tòa

